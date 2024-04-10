買7-11、全家咖啡爽到！「多拿一物結帳」拿鐵變5元　內行狂賺錢

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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「超值組合超級讚....以前物價沒那麼高更便宜」、「真的很便宜，我都吃熱壓吐司配中杯拿鐵75元，單買熱壓吐司就70元了，組合價等於咖啡只要5元」、「我也喜歡超值組合，三明治配中杯冰拿鐵65元！三明治49元，中杯拿鐵等於16元，很划算」、「上班族跟學生買早餐順便帶咖非，用超值組合真的便宜很多」。
小資族福音！7-11、全家超值組合搭咖啡超划算
事實上，7-11以及全家這種「超值組合」的搭配已經行之有年，過去最夯的就是39元的超值組合，銅板價就能將一餐解決，成為小資族的最愛，但隨著早餐店越開越多、超商咖啡系統逐漸建立之後，似乎有不少人都已經忘記這個「隱藏優惠」。
所謂的超值組合就是選定「一樣有貼標的商品，就可以可以搭配指定飲品的銷售組合」，以7-11來說，目前「超值組合」有45元、55元、65元以及75元的價格；而全家的「超值組合」則是有49元、59元以及69元三種，整體來說有一個飲品加上早餐可以吃，在現在物價高漲的時代，早餐店隨便點都破百元，其實超商的這種「組合」還意外的還算超值。
7-11、全家超值組合餐內行教你點！大杯拿鐵最低15元
而《NOWnews》記者也實際到7-11以及全家官網查詢進行價格比對，發現如果是7-11的話，在最高組合價75元時，購買要價70元的熱壓吐司最為划算，因為就能以5元的價格加購到中杯拿鐵、美式，如果加10元升級成大杯咖啡，則就能用15元喝到大杯拿鐵、美式，比APP、臨櫃購買都還要便宜很多。而像是早餐常吃的三明治通常被擺在55元、65元組合當中，售價通常是39元、49元，換算下來也能夠以16元喝到中杯美式、拿鐵，也是非常划算！
全家部分，超值組合的折扣就略輸7-11，以最高單價的69元組合中，如果購買磚壓吐司49元的話，可以搭配中杯美式以69元購入，不過算得中杯美式一杯是20元，大概是原價6折，而在搭配的飲品中沒有拿鐵，要+10元升級成中杯拿鐵。但如果愛喝高級「單品咖啡」的人，在69元組合中可以搭配「單品熱美式小杯」，這一杯原價是60元，扣掉49元的磚壓吐司的話，單品熱美式小杯直接打3.3折變成20元，就非常的划算了！下回如果去超商要買早餐可以順便帶咖啡，能省下不少荷包，如果只是純喝超商咖啡，則是用APP購買更為划算囉！