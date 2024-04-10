中職花蓮共7戰因救災更換場地！台鋼移至斗六、統一移至台南舉行
中職官方今（10）日公布，原先4月份花蓮賽事，由於救災相關工作仍在執行，因此4月16、17日台鋼雄鷹花蓮主場賽事，球團決定改至斗六棒球場舉行；4月19至21日、4月23、24日統一7-ELEVEn獅花蓮主場賽事則改至台南棒球場。值得一提的是，3月23日舉辦在斗六球場的官辦熱身賽由台鋼對上中信兄弟，湧進7,315位觀眾，是除了台北大巨蛋之外的最多觀眾數紀錄。
記者林之越/綜合報導
中華職棒秘書長楊清瓏今（10）日與球團代表前往花蓮，拜訪花蓮縣縣長徐榛蔚、秘書長饒忠、教育處代理處長翁書敏，商討4月份花蓮賽事之安排，花蓮縣政府考量目前花蓮仍在進行救災相關工作，希望4月份在花蓮主場賽事暫時取消，聯盟、球團與花蓮縣政府也達成共識，決議4月份花蓮球場賽事進行場地變更。
4月3日上午七點五十八分，台灣東部海域發生芮氏規模7.2強震，造成花蓮地區有許多災損與傷亡，至今為止餘震不斷，花蓮縣政府考量到人員安全，並希望目前能先以救災行動為主。聯盟與主場球團收到此意見後，均同意4月份七場花蓮球場中職例行賽更換場地，並已通知客隊。
原訂4月16、17日台鋼雄鷹花蓮主場賽事，球團決定改至斗六棒球場舉行；4月19至21日、4月23、24日統一7-ELEVEn獅花蓮主場賽事，球團也決定改至台南棒球場舉行。
另外，台鋼官方也表示，今年3月23日斗六球場進行的官辦熱身賽由台鋼雄鷹對中信兄弟，湧進7,315位觀眾是今年官辦熱身賽除了台北大巨蛋之外，觀眾人數最多的比賽，場面熱烈。
下週將到斗六棒球場進行2場主場賽事，是隊史第一次在雲林斗六進行一軍例行賽，也是8月下旬之前雲林縣僅有的2場中職一軍例行賽。希望雲林鄉親把握機會，踴躍進場為中職最新的兩支球團台鋼雄鷹、味全龍加油打氣。
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