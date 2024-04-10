快訊／藏壽司又爆4人用餐完嘔吐腹瀉！新莊宏匯店「即起停業」

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衛生局接獲通報後隨即派員前往該店進行稽查，並依據食品良好衛生規範準則進行查核，現場見排油煙罩有灰塵及烘碗機有裂縫等缺失，已命業者限期改正，若屆期仍未改善完成，可依違反食品安全衛生管理法第8條第1項規定，處新臺幣6萬元以上2億元以下之罰鍰；另查核現場已無同批食餘檢體，依據民眾提供共同攝食餐點，現場抽驗炙燒起司鮮蝦及抹茶霜淇淋檢驗衛生標準，倘檢驗結果與規定不符，經命業者限期改善，複抽仍不符規定可處新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。
衛生局表示，另3月31日亦曾接獲藏壽司新莊宏匯店2人疑似食品中毒通報案，衛生局當時已派員稽查及抽驗，雖環境衛生及抽驗結果皆符合規定，但1年內已接獲2次藏壽司新莊宏匯店分店疑似食品中毒通報，已達暫停作業標準，故衛生局命藏壽司新莊宏匯店自即日起暫停作業。
衛生局呼籲食品業者應加強作業環境衛生、工作人員個人衛生、原物料採購驗收、食品製作流程及物流配送等管理，並注意食品保存條件，避免因保存不當導致微生物生長，同時掌握預防食品中毒五要原則：要勤洗手、食材要新鮮、要生熟食分開、要澈底加熱及要注意保存溫度，以確保食品安全。衛生局每年針對轄內餐飲業者進行定期與不定期稽查及輔導計畫，倘有不符規定處將依違法食品安全衛生管理法處辦。
針對本次新莊宏匯店暫停營業一事，藏壽司說明如下：
本公司接獲新北市衛生局公文指示，因接獲醫院通報3月31日2名、4月10日4名 客人分別至本公司新莊宏匯店用餐後身體不適。
新北市衛生局依據「新北市政府衛生局辦理食品中毒案件暫停作業及復業處理 原則」第三條第一項規定：「於通報疑似食品中毒案件之日起，1年內再次接獲其所供應之膳食，造成攝食民眾出現疑似食品中毒症狀至各醫療院所就診者。」要求該店鋪於4月10日暫停營業。本公司全力配合稽查相關作業，待衛生局指示 後復業。
今後本公司將持續徹底落實對店鋪設備、食材與員工衛生之管理，控管各項商品之品質安全，努力提供安心舒適的用餐空間。