曾頌恩首局敲三分彈！兄弟猛象打線發威14：7統一 樂天逆轉台鋼
今（10）日中信兄弟和統一獅進行2連戰的第2戰，兄弟曾頌恩首局就敲出三分彈，6局上猛象打線再發威，單局靠著6支安打外加3次保送，一舉灌入8分，最終也以14：7大比分拿下勝利，終止近期3連敗，勝率也回歸5成。另外兩地比賽結果，樂天3：2逆轉台鋼，味全8：1勝富邦。
記者林之越/綜合報導
兄弟1局上就展開猛攻，岳東華、許基宏、陳俊秀連敲3支安打，聯手攻下球隊第1分，結果近況火熱的曾頌恩敲出三分砲，這也是他本季個人的第3轟，目前全壘打數量在聯盟中獨走，兄弟首局4：0領先統一。統一打線在3局下、5局下發起反攻，許哲晏、林佳緯在2個半局都有安打，帶起全隊攻勢將比分追近至5：3。
然而，統一6局上換上邱浩鈞後，接連被兄弟打線敲出安打攻下2分，緊急換上江承峰後援也未能止血，徐博瑋、岳東華、許基宏接連敲安，最後讓兄弟單局輪了13個打次，共敲6支安打灌入8分，兄弟也一舉將比分拉開到13：3大幅領先統一。
雖然兄弟牛棚8局下遭遇亂流，蔡齊哲被統一林安可、潘傑楷接連敲出兩分砲，狂追4分，但無奈比分已差距過大，最終吳俊偉9局下關門成功，兄弟有驚無險的以14：7收下勝利。
兄弟徐基麟主投6局被敲6支安打，失3分，靠著兄弟打線火力支援，收下本季個人的第2勝。許基宏、陳俊秀共4打數都敲出2支安打，岳東華則是單場4支3繳出猛打賞，而曾頌恩5打數敲出2支安打，包含首局的1發三分彈，貢獻4分打點，也當選本場MVP。
中職同日賽事：
（澄清湖球場）樂天桃猿3：2台鋼雄鷹
MVP：陳冠宇
勝投：陳冠宇
（天母球場）富邦悍將1：8味全龍
MVP：伍鐸
勝投：伍鐸
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