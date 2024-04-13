林予晞開第一槍譴責黃子佼！演出《與惡》走紅 同居鄭宜農不認愛
藝人黃子佼日前被爆出長期在偷拍論壇上購賣非法影片，甚至還有7部是未成年少女的不雅片，消息一出輿論譁然。由於黃子佼在演藝圈地位頗高，背後老闆又是綜藝大姐大張小燕，起初演藝圈的明星們都不敢發聲；黃子佼3日被爆醜聞，演員林予晞隔日就在Threads上發文，「整顆4T硬碟都是花大錢購買來的未成年受害者珍藏影片？真的別鬧了。」成為演藝圈開第一槍的人，網路上也開始討論「林予晞是誰？」
記者薛羽彤／綜合報導
39歲的林予晞今年出道第10年，她在成為明星前曾當過4年空姐，後來因檢查出甲狀腺腫瘤，還好經過化驗證實並非癌症，但第一次離癌症這麼近，令她心有餘悸。之後她轉行到TVBS擔任戲劇企劃人員，透過TVBS的戲劇節目《A咖的路》助理關關一角正式出道，她還演過《春梅》、《料理高校生》、《必勝練習生》等多部戲劇，2019年她在《我們與惡的距離》飾演社工宋喬平，劇中金句「可能因為你比較勇敢」使她獲得更多關注度。
林予晞演技精湛，她曾以《必勝練習生》、《戒指流浪記》、《台灣犯罪故事之－出軌》3度叩關金鐘獎；今年更跨界旅遊實境節目《演員們的旅行》，並首次挑起主持大梁。
林予晞除了是一名演員之外，同時也是出過多本攝影集的攝影師，不只多次舉辦攝影個展，連啦啦隊女神峮峮第二本寫真書《QUNing》也找來林予晞掌鏡擔任攝影師。這次林予晞成為演藝圈譴責黃子佼的第一人，也帶動後續隋棠、楊繡惠、陶晶瑩、小S等人對此事發表意見，甚至一同發起聯署，提出5項訴求督促立法院修法，保護兒少。黃子佼事件也讓人看見林予晞的勇敢及正義，令不少人敬佩。
此外，林予晞出道10年沒什麼緋聞，只有在2018年與鄭宜農被拍到一同在住處過夜，傳出兩人女女戀ING，甚至被網友挖出兩人有同一頂帽子、穿同件衣服、同個相機，經紀人當時回應兩人是室友關係。去年林予晞受訪時被問到與鄭宜農戀情，她說：「有些事有所保留，因為很容易掀起興奮或仇恨。」不輕易鬆口認愛，也不否認。
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