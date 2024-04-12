湖人「自殺陣容」搞砸關鍵戰！主帥Ham迷戀調度實驗、愛側翼成痴

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Darvin Ham教練本季調度常「出奇招」 Prince和Reddish是其愛將
其實有看過湖人今年比賽的球迷，應該對於Ham喜歡嘗試新陣容不會感到意外，他有時候會在場上擺出3後衛，有時候則會讓LeBron James打到中鋒，不過最多人對他的批評，可能還是在於重用Taurean Prince和Cam Reddish這個選擇上。
Prince和Cam Reddish是有一定尺寸的側翼球員，Prince更有不俗的三分球投射能力，湖人去年休賽季就是想提升側翼體型，因此才將他們帶來球隊，希望他們能夠打好這個定位，帶來正面的貢獻。
透過整個賽季的觀察，我們知道這2人顯然沒辦法承擔先發任務，但Ham仍給予他們十足的信任，知名球評Jason Timpf對此痛批，「在季中錦標賽奪冠後，湖人一度陷入3勝10敗的低潮，這段期間Darvin Ham每場比賽會讓Prince、Reddish的出賽時間來到驚人的59.2分鐘，而他們不在場的2609個回合中，湖人的淨效率值為+9.3。」Timpf認為Ham在執教方面相當無能，讓他執掌球隊兵符整個賽季是湖人的悲劇。
其實Ham重用Prince和Reddish的原因也不是沒有道理，畢竟去年湖人在西區決賽輸給丹佛金塊的一個重要原因，就是因為體型無法匹配上對手，今年想透過季賽找到適合團隊的「3D」型球員，這並不難理解，也可以說是他們想要更上一層樓必須去補強的。
但並不是所有198-205公分的球員都是現代籃球模板、可以任意換防，打5個位置，至少Prince和Reddish就無法勝任Jarred Vanderbilt的防守工作，而在進攻端，他們的創造力又不如Russell和Austin Reaves，簡而言之，他們沒有能力承擔先發工作。
湖人輪換「實驗」時機不對 關鍵戰輸勇士、努力白費
湖人確實需要解決尺寸問題，但他們需要做得是從市場上的操作下手，而不是進行奇怪的陣容「實驗」。既然Prince、Reddish並不是合適的人選，那就需要調整他們的定位，而非一錯到底。Ham在一些想法上沒有錯，但在判斷和即時調整上卻不夠果斷、迅速。
以對勇士一戰為例，湖人此前剛剛為自己爭取到拿下西區第7和第8的機會，結果輸掉這一戰反而讓他們處於被動，高機率將被鎖死在附加賽下半區。為何會在一季之中的關鍵比賽嘗試陣容？儘管Vinvent因傷延緩了他和球隊的磨合，那個當下也不是讓他上來和隊友找感覺的好時機。只能說，Ham需要把球隊的長期發展和短期目標分清楚，否則不只是球迷，可能管理層和主力球員對他的不滿也快來到臨界點了。
▲湖人主帥Darvin Ham喜歡搞陣容實驗，但有時候時機實在不對，而且他在應變上也過慢。（圖／美聯社／達志影像）
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