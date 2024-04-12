傳林佳龍接外長內幕曝光！謝龍介爆：賴清德為防4年後這件事
準總統賴清德即將於520上任，新內閣人事逐漸曝光，外傳總統府秘書長林佳龍三度面見賴清德，最終點頭接任外交部長。對此，國民黨立委謝龍介認為，賴清德給林佳龍一個「沒有版面」的外交部長，為的就是避免4年後總統之位被林佳龍挑戰；而媒體人邱明玉則透露，最初的6個閣揆名單中就沒有林佳龍，因為賴清德對於林佳龍插手立法院長電話門事件有點介意。
記者王德蓉／綜合報導
謝龍介12日在政論節目《新聞面對面》指出，林佳龍的正國會比鄭文燦對賴更有殺傷力，因此賴清德就是要把林佳龍綁在桌底下」，必須要收服，不能不給、但也不能給太多，否則林佳龍4年後很可能像4年前賴清德挑戰總統蔡英文一樣，挑戰賴清德的總統之位。謝龍介認為，賴清德讓林佳龍當外交部長是「拿刀探病牛（不懷好意）」，因為外交在台灣選舉沒有版面，若林佳龍想挑戰賴清德，一定要在內政發揮才有能量，可若不接外交部長，就連舞台都沒有。
邱明玉則透露，對於閣揆位置，林佳龍一直有想望，不過最初的6個閣揆名單當中，就沒有林佳龍的名字，她所聽到的理由就是有關形象問題，包括插手立法院長電話門事件，讓賴清德有點介意；且賴清德去找蔡英文，說要用林佳龍當外交部長時，蔡英文有嚇一跳，因為林佳龍跟外交沒有太多淵源。
邱明玉說，一開始聽到的消息是，林佳龍被找去當駐美代表，可林佳龍不願意，因為林佳龍是正國會的頭，如果被外放就無法操盤；再之後就是賴清德找林佳龍談3次接外交部長，林佳龍若仍不答應，就會被認為是林自己的問題，不是賴的問題。