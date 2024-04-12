特企／跨國配息對決　美國非投等債ETF今日登台

我是廣告 請繼續往下閱讀
持債公司信用穩健之外，非投資等級債00945B的優勢在哪邊呢？從債券指數殖利率來看，”彭博非投等1-5年債券指數”有高達7.3%殖利率，遠高於投資等級債的5.1%，以及美國公債的4.1%，票息率也是以6.2%奪冠，而彭博美國企業非投資等級1-5年債券指數，成分債的選擇條件之一，必需是”固定票息利率”，且票息大於等於4%；另外，2019年以來，彭博美國企業非投資等級債”累積報酬率”達28%，比美國投資等級債高出14個百分點，更別說是美國公債的14倍之多。
優異表現不僅在報酬遙遙領先，經歷過降息到升息完整周期，彭博美國企業非投資等級債的最大跌幅，小於投資等級債，以及美國公債，綜觀2019年以來最大跌幅，彭博美國企業非投等債-16.8%、美國投資等級債-22.0%、美國公債-18.9%；彭博美國企業非投等債年化波動度6.7%，也相對低於投資等級債的9.0%。
若將美國債券市場以整隻鮪魚來形容，BB&B非投等債就像最肥美、營養價值最高的鮪魚肚，公債則像魚頭，規模大魚肉含量較少，CCC等級以下的非投資債，則宛如魚尾，有刺風險較大，肉含量也較少，也因此，非投資等級債才應該是投資人，放在核心部位的投資項目，多方數據，可供投資人做對比參考，降息即將來臨債券可多多觀察。