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特企／跨國配息對決　美國非投等債ETF今日登台

▲美國非投等債ETF今日登台。（圖／freepik）
▲美國非投等債ETF今日登台。（圖／freepik）

本報訊

美國最新就業數據出爐，結果意外強勁，推升美國10年期公債殖利率攀高，市場開始出現降息時間點遞延到9月的聲浪，這場美國聯準會降息大戲開演時間一再遞延，為2024年債市大多頭啟動時間投下變數，凱基投信表示，升息循環告終，再看到累積報酬率，投資20年美國非投資等級債356%，投資等級債 168%，美國公債96%，報酬率也可見明顯優勢。

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大家聽到”非投資等級債”，可能多少會擔心”信用風險”，不過攤開凱基美國非投等債ETF 00945B的成分股來看，會發現並沒有想像中這麼可怕，從指數持債的成分來看，其中不乏國際知名企業，包含知名連鎖速食店肯德基、必勝客、美國航空、Uber、世界前三大輪胎製造商”固特異輪胎”等等，而從指數的”信用評級分布”來看，都是鎖定在BB&B等級，平均信評等級達B+，將違約率近25%的CCC等級排除在外，有效控管信用風險。

持債公司信用穩健之外，非投資等級債00945B的優勢在哪邊呢？從債券指數殖利率來看，”彭博非投等1-5年債券指數”有高達7.3%殖利率，遠高於投資等級債的5.1%，以及美國公債的4.1%，票息率也是以6.2%奪冠，而彭博美國企業非投資等級1-5年債券指數，成分債的選擇條件之一，必需是”固定票息利率”，且票息大於等於4%；另外，2019年以來，彭博美國企業非投資等級債”累積報酬率”達28%，比美國投資等級債高出14個百分點，更別說是美國公債的14倍之多。

優異表現不僅在報酬遙遙領先，經歷過降息到升息完整周期，彭博美國企業非投資等級債的最大跌幅，小於投資等級債，以及美國公債，綜觀2019年以來最大跌幅，彭博美國企業非投等債-16.8%、美國投資等級債-22.0%、美國公債-18.9%；彭博美國企業非投等債年化波動度6.7%，也相對低於投資等級債的9.0%。

若將美國債券市場以整隻鮪魚來形容，BB&B非投等債就像最肥美、營養價值最高的鮪魚肚，公債則像魚頭，規模大魚肉含量較少，CCC等級以下的非投資債，則宛如魚尾，有刺風險較大，肉含量也較少，也因此，非投資等級債才應該是投資人，放在核心部位的投資項目，多方數據，可供投資人做對比參考，降息即將來臨債券可多多觀察。

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