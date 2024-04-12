為韓國瑜投票吵翻天！綠嗆議事不中立 藍反問「在巨嬰什麼？」
立法院今（12）日開院會，國民黨甲級動員備戰，要否決民進黨團提出的停砍軍公教退休金相關復議案，但因藍綠各有委員缺席，三案中有兩案一度打成平手，最後靠著立法院長韓國瑜裁示，才讓藍營表決勝利。對此，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤不滿怒嗆韓國瑜議事不中立，不過國民黨團書記長洪孟楷反擊，指立法院長本來就可以投票，「不知道民進黨團在巨嬰什麼？吵鬧什麼？」
記者王德蓉／綜合報導
國民黨團否決復議案，最後因立法院長韓國瑜的1票之差險勝。對此，吳思瑤不滿表示，姑且不論「議事中立」，正副院長參與表決竟然是在反年改的議案上，國民黨挾國會多數，讓反改革復辟；她也直指民眾黨全程在場卻沒有參與投票，是「明助」、「支持」國民黨反年改法案重行審查，批民眾黨不演了，和國民黨沆瀣一氣，藍白聯手反改革。
洪孟楷則反擊，立法院長投票，過去都有慣例，主席所做的沒有超出法規條文，沒有逾越權利，在平手時行使權力，都是依照法令規定進行，奉勸民進黨團不要巨嬰。洪孟楷說，民進黨好像以為過去都穩贏，有不服他們意，就說不中立，這絕不是事實，更讓大家覺得輸不起。
對於被民進黨直指為「小藍」，民眾黨立院黨團表示，立場清楚，早在今日院會前，已開會決議，今日對相關程序事項之動議不會參與投票。而民眾黨團總召黃國昌也回應，「把我們拒絕投票支持民進黨，講成背叛年輕人，覺得超級可笑！」強調民眾黨是有主體性的政黨，不會配合民進黨起舞，更沒有投票支持民進黨的義務。