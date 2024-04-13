張齡予家飯店遇強震導致停業！損失逾難估計 霸氣喊：員工照領薪
主播張齡予因日前花蓮大地震，導致天王星大樓嚴重傾斜倒塌，對面大樓就是張齡予爸爸在花蓮經營的花蓮麗翔酒店，對於飯店損失，張齡予表示損失難以估計，但她仍霸氣宣布：「員工薪水照常發，還是要撐下去！」並希望能在年底前恢復營業。
記者張一笙／綜合報導
張齡予今日參加活動，受訪時表示她每天都在關心天王星大樓的拆遷進度，由於天王星大樓比自家飯店還高，因此要完全拆除後才能解除危機：「（天王星大樓）預計14號拆除完畢可能無法如期，我覺得這看起來（飯店）沒有停工1、2個月應該沒辦法。」張齡予表示即便天王星大樓拆除後，還得請結構技師來重新評估自家酒店，要確保沒有危險才開工。
被問及這段期間的損失，張齡予表示不包含營業損失，損失真的難以估計，張齡予話鋒一轉表示：「但我覺得所有人都平安是最重要的！我們當下也沒有要員工或旅客拿什麼家當，那些全部都是我們自行吸收。」
此外，張齡予也透露，雖然飯店目前處於停業期間，但她們對於酒店員工的薪水仍會照常發放，並表示會繼續撐下去。談到復工日期，張齡予無奈地坦言：「我希望年底前能儘速復工，不然這樣8個月停擺，我們也會吃不消！」
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