道奇教士板凳清空衝突！大谷翔平眨眼表情成焦點 球迷：太可愛了
道奇今（14）日以5：2擊敗教士，其中5局上兩隊爆發板凳清空衝突，雙方球隊的選手紛紛衝出休息室，情況一觸即發，大谷翔平與教士投手松井裕樹衝進場內，大谷一個眨眼表情成為焦點，迅速化解周圍的緊張氣氛化解，美國球迷也笑說：「大谷絕對不會打架」。
記者路皓惟/綜合報導
5局上教士Jurickson Profar打擊時，面對道奇先發Gavin Stone的一顆內角近身球表達不滿，與捕手Will Smith起口角，導致雙方板凳清空，從休息室衝進場內的大谷，以及從牛棚趕來的松井裕樹也都加入聲援隊友，但大谷表情一派輕鬆，還對著同胞松井眨眼，與周圍緊繃的氛圍形成明顯對比。
大谷翔平搞怪表情瞬間成為焦點，美媒《Dodgers Nation》寫道：「即使兩隊休息室都清空了，大谷還是保持微笑。」美國球迷也表示：「大谷從不參與爭吵，上帝禁止任何人對他動手」、「大谷表情是多麼可愛啊！」
最終這起板凳清空沒有演變成大亂鬥，很快就平息下來，最終這場比賽，道奇以5：2勝出，成功終止連敗，而大谷翔平全場2打數0安打，但貢獻1分打點，還跑出盜壘成功。
明（15）日道奇與教士三連戰最後一場，將由James Paxton擔綱先發，對決教士日籍強投達比修有。
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