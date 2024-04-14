中信攻大巨蛋寫歷史新猷！力挺4大運動活絡體壇　讓台灣躍上國際

我是廣告 請繼續往下閱讀
中信反毒基金會董事長辜仲諒曾表示，美國為了杜絕毒品，持續在大城市舉辦體育活動，透過運動教育年輕人認識毒品、遠離毒品，英文隊名為DEA的中信特攻不只是一支籃球隊，更重要的任務是藉由籃球運動傳遞反毒訊息，鼓勵年輕人從事籃球運動且提升反毒意識，DEA一名也獲得美國緝毒局教育基金會（DEA Educational Foundation）認同，代表中信特攻承接反毒重任。中信特攻成軍第二年即拿下T1 聯盟總冠軍，今（2024）年持續以衛冕姿態暫居龍頭寶座。
中國信託擘劃多元體育公益版圖，為全臺第一家擁有棒球、籃球及電競職業隊伍的企業，同時也是全臺首家投入「五級棒球運動」推展之企業。擁有兩座總冠軍的中信兄弟棒球隊為全臺球迷最多的職棒隊伍，成棒則有台灣人壽保險公司冠名、中信銀行共同贊助「臺中台壽霸龍成棒隊」，深化臺灣棒球實力。
被譽為「臺灣甲子園」的中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽（簡稱「中信盃黑豹旗」）為目前全臺規模最大青棒賽事，賽制不分級別、性別，讓熱血高中生皆有機會站上紅土圓夢，2023年中信盃黑豹旗不僅列入U18國手選拔參考賽事之一，更出現賽史首支「女校球隊」－高雄女子高級中學棒球隊，帶動各界關注臺灣女子棒球發展。中國信託慈善基金會「愛接棒‧少棒暨青少棒資助計畫」提供全臺25支偏鄉學校棒球隊孩子課業輔導、營養餐食及球具設備補助，期待透過棒球擊出人生紅不讓。
此外，中國信託扮演中華隊征戰國際賽最強後盾，中信銀行2023年獨家冠名贊助「第五屆世界棒球經典賽」臺灣A組預賽，亦贊助「第三十屆亞洲棒球錦標賽」，攜手球迷見證臺北大巨蛋首場國際賽事，兩項賽事總計吸引約22萬名球迷進場觀戰，助攻臺灣躍上世界舞臺。
高爾夫運動亦為中國信託體育公益重要一環，作為臺灣最早投入高爾夫運動的企業，中國信託長年贊助潛力高球女將征戰國際，並自辦高爾夫賽事，「2023年中國信託女子公開賽」為JLPGA首次在海外舉辦日次巡與台巡共同認證的賽事，今年將在東方高爾夫俱樂部持續與JLPGA合作舉辦「2024中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽」，提供全球女子職業高爾夫選手切磋、交流的國際積分平臺，提升台巡賽國際地位。
深受年輕人支持，由中信銀行贊助的中信飛牡蠣職業電競隊，成軍首年即獲英雄聯盟太平洋職業聯賽（Pacific Championship Series, PCS）夏季賽冠軍，連兩年登上英雄聯盟世界大賽舞臺。中國信託全方位推廣體育公益深獲肯定，中信金控連續13年蟬聯體育署「體育推手獎」殊榮，體育署「運動企業認證」開辦八屆以來，中信金控及旗下子公司皆持續獲得認證。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁