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黃明志「假死風波」挨轟！親上火線開砲：愚人節不玩難道等清明節

▲黃明志針對他在4月1日宣布自己過世一事，還原「生前告別式」過程，並抨擊大馬媒體。（圖／IG nameweephoto）
▲黃明志針對他在4月1日宣布自己過世一事，還原「生前告別式」過程，並抨擊大馬媒體。（圖／IG nameweephoto）

記者施以慧／綜合報導

馬來西亞華裔創作歌手黃明志的IG在4月1日愚人節時發表一則動態，竟是自己過世的消息，還貼出告別式日期以及地點，讓粉絲相當震驚，一直到隔日凌晨，才宣布是自己的「生前告別式」，為的只是宣布即將發行的新歌，並再度發表新貼文，照片是黃明志躺在棺材中的黑白照，讓外界相當傻眼。據悉，在「生前告別式」當天，來自馬來西亞的媒體，要求黃明志提供真相，並表態每個人都有知情權，讓黃明志震怒，正式槓上大馬媒體，在YouTube發出長達11分鐘的影片，駁斥這只是記者為了獲取獨家新聞的手段，並聲明只是愚人節的玩笑：「愚人節不玩，要等中秋節還是清明節在玩嗎？」

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▲黃明志
▲聲明只是愚人節的玩笑：「愚人節不玩，要等中秋節還是清明節在玩嗎？」（圖／ YouTube Namewee）

黃明志整個影片內容，就是還原「生前告別式」當天的所有過程，他表示其實自己沒有參與整起活動，包含事前規劃，當時人不在現場。目的是要讓社會大眾了解到生前規劃的重要性，「如果你沒有做生前規劃，那如果你有一天不小心敲到頭，或者被阿魯巴死掉呢，那你的喪禮，就是由別人來幫你辦，可能是你的家人、親戚、朋友，但問題是沒有人是你肚子裡的蛔蟲。」

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▲黃明志親上火線開砲，並槓上大馬媒體，直言記者就是要搶獨家。（圖／IG nameweephoto）
並針對記者當天的提問，「他到底是死還是沒有死？他身為一個公眾人物，你把這件事情鬧得這麼大，你浪費了這麼多資源，你就應該對外界有一個交代，民眾所有在關心這件事情的人都應該有一個知情權，把真相告訴我們。」，黃明志則回擊：「這些記者並沒有等我們公佈，就跑去現場，不請自來，硬要提早拿到他們所謂的知情權，我認為這些記者，他要的就是搶獨家。」

黃明志在影片中大力抨擊大馬媒體，坦言被誣陷已經不是第一次，指稱大馬媒體聯合其他媒體亂帶風向，並直言自己若是真的逝世，對社會不會有任何影響，表示他是拿「自己的生命」開玩笑，認為無傷大雅。

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