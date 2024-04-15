黃明志「假死風波」挨轟！親上火線開砲：愚人節不玩難道等清明節

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並針對記者當天的提問，「他到底是死還是沒有死？他身為一個公眾人物，你把這件事情鬧得這麼大，你浪費了這麼多資源，你就應該對外界有一個交代，民眾所有在關心這件事情的人都應該有一個知情權，把真相告訴我們。」，黃明志則回擊：「這些記者並沒有等我們公佈，就跑去現場，不請自來，硬要提早拿到他們所謂的知情權，我認為這些記者，他要的就是搶獨家。」
黃明志在影片中大力抨擊大馬媒體，坦言被誣陷已經不是第一次，指稱大馬媒體聯合其他媒體亂帶風向，並直言自己若是真的逝世，對社會不會有任何影響，表示他是拿「自己的生命」開玩笑，認為無傷大雅。
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