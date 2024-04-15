創舉！AREA02球鞋與潮流交易平台　開通「潮速配」24小時到貨專區

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※詳細各地區的配送細節將以AREA 02官網公告為主。
潮流出擊！AREA 02 參戰 《2024台北INFINITE潮流與球鞋市集》
4/20-4/21 松山文創園區 引領你邁向最潮盛典
台灣史上最大規模的《2024台北INFINITE潮流與球鞋市集》迄今為止已來到第22屆，此番AREA 02 將展示出近20款熱門潮鞋於現場販售，除此之外更是將品牌核心利器「專業驗證技術」引入現場，親自示範檢驗流程，僅需要加入會員便可獲得首雙的驗證服務！更值得期待的是現場加入會員即可獲得潮鞋抽獎機會，現場最大獎即是Kobe 4 Protro Philly 2024，歡迎熱愛潮流文化的你親臨現場體驗，帶你一探最夯的潮流文化！
《2024台北INFINITE潮流與球鞋市集》
- 展覽時間: 2024/04/20~2024/04/21
- 展覽時間：10:30-18:10
- 展覽地點：松山文創園區2、3號倉庫
- AREA 02 官方網站 : https://www.area02.com/home
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AREA 02 | 無二
致力於賦予亞洲球鞋和潮流文化更大的影響力，並專注於重新定義市場交易的使命。
我們秉持著「Connect The Real」的態度，提供專業的真品驗證、真實的購物體驗、真誠的客戶服務，展現潮流的真愛，以及表達最獨特的真我！
AREA 02 搭起賣家快速上架與買家安心購買的橋樑，打造獨一「無二」的亞洲指標球鞋與潮流交易平台