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創舉！AREA02球鞋與潮流交易平台　開通「潮速配」24小時到貨專區

▲「AREA 02」球鞋與潮流交易平台開通潮速配Fast Foot - 24小時到貨專區。（圖／AREA 02提供）
▲「AREA 02」球鞋與潮流交易平台開通潮速配Fast Foot - 24小時到貨專區。（圖／AREA 02提供）

記者吳政紘/綜合報導

球鞋與潮流交易平台AREA 02自創立以來累積萬件潮流單品，囊括球鞋、服飾、公仔、手錶精品等多樣品項， 為能夠提供熱愛潮流文化的你更優質購物體驗，即日起祭出「潮速配 FastFoot - 隔日到貨專區 ，主打今天下單、明天就穿！嚴選出多款暢銷的潮流單品，包含經典戰靴Kobe 4 & 8 Protro 、火爆潮鞋Travis Scott x Air Jordan Olive以及Book 1 Hike等，雙北地區最快24小時內可配送到府，以業界首創的高效率服務讓你超速上身潮流單品。

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▲AREA 02再添獨立線下驗證服務，滿足鞋友全面需求。（圖／AREA 02提供）
▲AREA 02再添獨立線下驗證服務，滿足鞋友全面需求。（圖／AREA 02提供）
自創立以來AREA 02便以Connect The Real為品牌理念，致力透過嚴謹的檢驗技術為市場提供具真實且高品質的商品，而此項服務在日前取得了新型的專利，成為平台持續深耕市場的重要利器; 因此平台決定將此技術升格成獨立的服務項目，消費者可經由400元一次性的付費向平台申請單項的驗證服務或親身送鞋至門市，再贈送免費咖啡兌換券，一杯咖啡時間，一雙正品球鞋交貨，完成後也會收到專屬認證扣環與保證書，成為你購買商品最值得信賴的夥伴！

※詳細各地區的配送細節將以AREA 02官網公告為主。

▲包含火爆潮鞋Travis Scott x Air Jordan Olive雙北地區最快24小時內可到府，以高效率的速度讓你秒上身喜愛的單品。（圖／AREA 02提供）
▲包含火爆潮鞋Travis Scott x Air Jordan Olive雙北地區最快24小時內可到府，以高效率的速度讓你秒上身喜愛的單品。（圖／AREA 02提供）
潮流出擊！AREA 02 參戰 《2024台北INFINITE潮流與球鞋市集》

4/20-4/21 松山文創園區 引領你邁向最潮盛典

台灣史上最大規模的《2024台北INFINITE潮流與球鞋市集》迄今為止已來到第22屆，此番AREA 02 將展示出近20款熱門潮鞋於現場販售，除此之外更是將品牌核心利器「專業驗證技術」引入現場，親自示範檢驗流程，僅需要加入會員便可獲得首雙的驗證服務！更值得期待的是現場加入會員即可獲得潮鞋抽獎機會，現場最大獎即是Kobe 4 Protro Philly 2024，歡迎熱愛潮流文化的你親臨現場體驗，帶你一探最夯的潮流文化！

2024台北INFINITE潮流與球鞋市集

  • 展覽時間: 2024/04/20~2024/04/21
  • 展覽時間：10:30-18:10
  • 展覽地點：松山文創園區2、3號倉庫
  • AREA 02 官方網站 : https://www.area02.com/home

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致力於賦予亞洲球鞋和潮流文化更大的影響力，並專注於重新定義市場交易的使命。

我們秉持著「Connect The Real」的態度，提供專業的真品驗證、真實的購物體驗、真誠的客戶服務，展現潮流的真愛，以及表達最獨特的真我！

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