林右昌「幼昌」帥照被妹曝光網暴動 驚呼：更加確定德德不能從政
內政部長林右昌即將卸任，但他仍被外界視為2026縣市首長選舉熱門人選。林右昌日前與民進黨立委蘇巧會同框，自爆妹妹林宛姿和蘇巧慧同年、2人皆為65年次。對此，意外被曝光年紀的林宛姿昨晚也「報復」，在臉書貼出林右昌年輕時期的嫩澀照片，引發大批網友直呼：「從事政治看來職業傷害挺大！」
記者陳宜加／台北報導
林右昌日前到新北市參加樹林濟安宮慶祝保生大帝聖誕暨文化祭，與同被視為下屆新北市長熱門人選立委蘇巧慧同台，蘇巧慧表示，她與林右昌胞妹同年，林右昌選舉時有來幫忙助選；林右昌加碼說，他妹妹是65年次、屬猴。
林宛姿是被封為「空靈系」正妹插畫家「查理宛豬」，她昨晚在臉書上發文，表示為了慶祝她帳號回歸，還有「感謝」她哥在電視上公布她年紀，貼出一張「幼昌」照片，並透露是大學時偷去學校炫耀的照片。
「幼昌」帥照一出，立即引發網友熱烈迴響，紛紛表示「妳哥確定之前沒被外星人抓走過嗎？」「在那年代，妳哥的穿著品味很好欸，私服照都很好看，無死角。」「難怪能夠在執政八年把基隆弄得好美。一家都有藝術細胞。」「幼昌的臉是右昌的1／2大」、「妳哥哥這幾年到底吃了什麼」、「更加確定德德不可以從政！」
還有網友打趣說，之前有人發起活動「把象鼻岩黏回來」，我覺得該發起的是「把帥右昌還回來」。