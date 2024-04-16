代理手遊簽約金破3億！眾愣：怎回本　「3大誘因」讓玩家乖乖課金

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PTT 網友看完貼文馬上掀起一波討論，「武俠遊戲簽約要3億？哪款啊」、「3億要多少課長才能回本啊」、「一般手遊簽約金行情好像幾10萬美金，1000萬感覺GG」、「武俠就小眾中的小眾，免費仔居多，賺得回來是在作夢」、「手遊市場真的比想像中的巨大」、「大作的話，3億其實有可能」。
不少人懷疑一款手遊要花3億台幣購很誇張，但事實上，根據 Statista 的市場預測， 2023 年全球遊戲市場的收入預計為1877億美元，且預計從2023年至2025年，每年增長率高達2.6%；App Annie 調查數據則顯示 ，台灣玩家消費力相當驚人，每位玩家產生的營收佔全球第6名。
若細看手遊市場，台灣遊戲產業振興會曾指出，台灣其實已經是「全球第5大手遊市場」，其中「休閒」、「模擬經營」與「MMORPG」為3大最熱門類型，願意付費不外乎是「限時禮包」、「禮包內容超值」、「能立刻提升戰力」3誘因，且越年輕的玩家越容易因喜好程度進行消費。
此外，社群平台也成為手遊越發興盛的主因，玩家最常加入的遊戲社群以「遊戲Facebook粉絲專頁」的比例最高，其餘包括「Line 玩家社群」、「Discord 討論頻道」等等，都讓玩法較單純、且較不費時耗力的手遊有更多的討論，進而透過玩家間的交流，刺激更多消費。
不過破億的手遊簽約金究竟在市場是否算高價無從得知，每個國家、玩家喜好不盡相同，能否回本除了掌握市場趨勢，更重要的仍是廠商願意用心經營，並給予玩家對等的內容。