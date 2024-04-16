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代理手遊簽約金破3億！眾愣：怎回本　「3大誘因」讓玩家乖乖課金

▲手遊市場越來越大，近日有網友分享，中國某款手遊進入台灣，代理簽約金竟高達3億，掀起一波討論。（示意圖，與本文無關／取自Shutterstock）
▲手遊市場越來越大，近日有網友分享，中國某款手遊進入台灣，代理簽約金竟高達3億，掀起一波討論。（示意圖，與本文無關／取自Shutterstock）

記者張志浩／綜合報導

人手一機的時代，手機遊戲成為現代人一定接觸過的元素，甚至在一些大作中常能看見花大把鈔票玩遊戲的「課金戰士」，近日有網友分享，一名在遊戲相關公司任職的朋友近半年瘋狂加班，只為了替公司取得中國某「武俠遊戲」的代理權，沒想到光是簽約金就高達台幣3億元，公司老闆只能作罷，貼文也讓一票網友震驚「真的能回本嗎？」

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一名女網友在社群平台 Threads 發文並被轉發至 PTT ，文中表示，因為公司想取得中國銷量非常好的武俠手遊代理權，她某位朋友去年下半年不斷加班，老闆還大肆宣布「拿到代理權年終保底10個月」，不過努力許久，最後談出的簽約金要1000萬美金（約新台幣3億），老闆無奈決定放棄，不僅無法給出10個月年終，還向員工表示「自己開發遊戲好了，感覺很好賺」。

▲原 PO 朋友替公司加班，只為了獲得遊戲代理權，老闆還大肆宣布「拿到代理權年終保底10個月」。（圖／PTT）
▲原 PO 朋友替公司加班，只為了獲得遊戲代理權，老闆還大肆宣布「拿到代理權年終保底10個月」。（圖／PTT）
PTT 網友看完貼文馬上掀起一波討論，「武俠遊戲簽約要3億？哪款啊」、「3億要多少課長才能回本啊」、「一般手遊簽約金行情好像幾10萬美金，1000萬感覺GG」、「武俠就小眾中的小眾，免費仔居多，賺得回來是在作夢」、「手遊市場真的比想像中的巨大」、「大作的話，3億其實有可能」。

不少人懷疑一款手遊要花3億台幣購很誇張，但事實上，根據 Statista 的市場預測， 2023 年全球遊戲市場的收入預計為1877億美元，且預計從2023年至2025年，每年增長率高達2.6%；App Annie 調查數據則顯示 ，台灣玩家消費力相當驚人，每位玩家產生的營收佔全球第6名。

▲台灣其實是「全球第5大手遊市場」，玩家主要受到「限時禮包」、「禮包內容超值」、「能立刻提升戰力」等誘因而消費。（圖／台灣遊戲產業振興會/提供）
▲台灣其實是「全球第5大手遊市場」，玩家主要受到「限時禮包」、「禮包內容超值」、「能立刻提升戰力」等誘因而消費。（圖／台灣遊戲產業振興會/提供）
若細看手遊市場，台灣遊戲產業振興會曾指出，台灣其實已經是「全球第5大手遊市場」，其中「休閒」、「模擬經營」與「MMORPG」為3大最熱門類型，願意付費不外乎是「限時禮包」、「禮包內容超值」、「能立刻提升戰力」3誘因，且越年輕的玩家越容易因喜好程度進行消費。

此外，社群平台也成為手遊越發興盛的主因，玩家最常加入的遊戲社群以「遊戲Facebook粉絲專頁」的比例最高，其餘包括「Line 玩家社群」、「Discord 討論頻道」等等，都讓玩法較單純、且較不費時耗力的手遊有更多的討論，進而透過玩家間的交流，刺激更多消費。

不過破億的手遊簽約金究竟在市場是否算高價無從得知，每個國家、玩家喜好不盡相同，能否回本除了掌握市場趨勢，更重要的仍是廠商願意用心經營，並給予玩家對等的內容。

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