台灣女團到南韓當練習生2／SBS破天荒幫紀錄！幻藍小熊變寶島之光

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「天空娛樂」積極布署牽線，成功讓韓國電視台三大龍頭之一的SBS點頭合作，將以實境真人秀節目《我們現在見面吧》（暫譯）的拍攝方式，為幻藍小熊在南韓拚出道的過程，做全紀錄播出，創下「台灣女團」登韓國電視台節目首例。而幻藍小熊讓韓國電視台出動資源為其出道做見證，牽起兩地娛樂圈攜手合作佳話。
《我們現在見面吧》由「SBS F!L」構想，除了全程記錄幻藍小熊從練習生接受魔鬼訓練到拚出道的過程，並把真人秀節目的拍攝概念穿插其中，每集主題都不同，包含舞蹈挑戰、明星前輩導師探班，從中發掘幻藍小熊不同面相，讓粉絲、初見幻藍小熊的人更加認識每一位成員。據悉，《我們現在見面吧》將於6月在「SBS Medianet」的2個頻道「SBS F!L」和「SBS M」播出。
「SBS Medianet 」的CEO執行長LEE SANG SU（李相秀）提及決定與「天空娛樂」合作，為幻藍小熊在韓出道專程打造真人秀節目的原因，他表示：「SBS Medianet正積極跟海外娛樂單位共同合作並創造市場，由於公司有許多不同的主題節目，包括音樂性、綜藝性都有，非常多元，《THE SHOW》正是其中一檔；正好天空娛樂這次來提案幻藍小熊這組新人想要在韓國出道的合作計畫，我們希望透過這次合作，除了為她們打造多樣性的主題單元，更藉此來順利推動在韓國出道的重要計畫，這也是我們當初合作的初衷及目標。」
LEE SANG SU分享看待台灣女團如何在競爭激烈的KPOP市場中占有一席之地的看法，「實力才是一切王道！我想無論是幻藍小熊或是其他團體，這些偶像明星如何在台上發光發熱，最重要還是『實力』兩個字！我想這次跟天空娛樂合作是個開端，我希望能透過製作不同各種不同節目，並結合所有工作人員及製作人的才華，幫幻藍小熊好好介紹給粉絲，當然我也會好好把關，會一路看著她們如何在韓國的娛樂圈闖出一番成績」。
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