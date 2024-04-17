台灣女團到南韓當練習生1／幻藍小熊現身SBS　變最美迷妹嚇到觀眾

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台灣女團出頭天！有望登SBS指標音樂節目打歌
南韓電視台SBS音樂節目《THE SHOW》每週二韓國時間6點播出，當日會開放觀眾入場為偶像應援；幻藍小熊此趟南韓受訓，順利與SBS電視台合作，除了拍攝出道前的紀錄片《我們現在見面吧》，也有望在7月的上《THE SHOW》打歌。
幻藍小熊第一次造訪韓國電視台，興奮心情難掩，看到KISS OF LIFE在舞台上發光發熱，XXIN表示之前會看韓星音樂節目，如今置身現場感受奇特，期待幻藍小熊站上《THE SHOW》舞台後的表現跟觀眾反應，「我也很期待可以看到其他藝人。」Ayeon也說：「我也是會在家裡看這些節目，今天來到現場後，心情很不一樣，期待能跟幻藍小熊站上舞台，我們會更加努力！」
目標「開全麥」！幻藍小熊：開麥真唱是很享受的一件事
其實幻藍小熊2月到韓國後，每天都在練習唱歌跳舞，現在多了實戰觀摩音樂節目的經驗，大家信心喊話「開全麥是目標！」成員表示：「其實開全麥是一件很享受的事情，聽得粉絲也很享受！」完全不怕開麥被檢視，亦不用擔心發生LE SSERAFIM在Coachella（美國科切拉音樂節）的「走音車禍」狀況。
南韓音樂節目文化聞名全球 偶像打歌搭配粉絲響亮應援超壯觀
其實每個發片的韓國歌手，在宣傳期都會造訪南韓各大電視台錄製音樂節目，包含SBS《THE SHOW》、SBS《人氣歌謠》、KBS《音樂銀行》、MBC《音樂中心》、MBC《Show Champion》、Mnet《M Countdown》等6個節目，預錄、LIVE播出都有，現場也都會開放觀眾入場，電視台場外總是聚集滿滿等待入場與偶像錄節目的歌迷。
幻藍小熊認真欣賞KISS OF LIFE表演新歌《Midas Touch》，台下手舞足蹈跟著哼唱，成員自帶光環的迷妹模樣，也吸引隔壁應援的粉絲目光，6姝美貌成功引起關注。幻藍小熊表示聽到粉絲響亮的應援聲、看見台下各式各樣的應援手幅燈牌，直言被排隊的龐大粉絲群嚇到，許願未來輪到她們出道打歌時，「也能看到一大早有粉絲來等我們」。
其實幻藍小熊在台灣跑宣傳的時候，沒有認真研究台下的粉絲應援牌，今天看到韓國歌迷支持偶像的方式包羅萬象，現在開始期待屆時能看到各式各樣的燈牌，「這會是成為我們舞台上的動力！」大家會比較誰的牌子多嗎？成員表示：「希望有一天我們能互相比較！」
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