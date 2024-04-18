台灣女團到南韓當練習生5／17歲就停經2個月！幻藍小熊自責打巴掌

更多爆笑、逗趣、可愛的寵物新聞，請加入「寵毛網 Petsmao 寵物資訊平台」粉絲專頁從選秀節目《未來少女》發跡的幻藍小熊（GENBLUE）由Nico、采甄、XXIN、Ayeon、媛媛、毓等6人組成，她們已在南韓當練習生近3個月，將於7月發韓語歌曲出道。《NOWnews今日新聞》直擊成員的練習生生活，全員被禁止說中文，直呼超痛苦，23歲的Ayeon跟17歲的毓經期因此亂掉，極大的壓力擾亂大家作息。
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「最美國中生」沒想過進場修修臉！禁止說中文超痛苦
韓國整型文化盛行，但幻藍小熊天生麗質「目前沒進廠打算」，14歲的Nico甚至還有「最美國中生」封號，不過成員仍會遵照公司未來的安排，想試試微調嗎？成員直呼：「感覺會好痛！」采甄開玩笑表示要以IVE張員瑛為範本「換掉整張臉」。
6位成員長相不是問題，怕的是語言障礙、溝通不通順，采甄說：「公司很多韓國人，不能一直說話，有點說不出話，這最痛苦。」原來公司規定她們聊天講話「都不准說中文」，也會安排每天上語言課程惡補韓文，大家目前實力持續進步中。
17歲就壓力大到亂經！練習生活太艱難「自打巴掌」振作
除了長相跟語言，Nico的舞步常常跟不上大家，曾被老師說重話，再這樣下去只會拖累其他5人，她說：「那時候有走心，不知道會不會被選上（淘汰），想很多，也哭滿慘的。」Nico也因為跳舞問題，常把自己關起來偷偷哭泣，宣洩情緒的管道就是跟媽媽講電話，母女有時聊著聊著一起隔空流淚，時而感傷時而起爭執，深厚感情可見一斑。
采甄雖然活潑開朗，但她是最會鬧脾氣的人，坦言會自暴自棄打自己，「我會打自己巴掌耶，因為每天都要交功課，唱不好會生氣，我就打自己振作，然後再重來一次，就很Drama。」采甄以為自賞巴掌沒被發現，但毓透露有看過：「我就在等采甄，就看到她打自己巴掌。」采甄嚇到解釋：「那是自責的巴掌啦！」
原來每位成員赴韓練習都有各自的壓力與煩惱，17歲的毓還因此亂經，生理期已1個月沒來，「剛來的時候有不習慣，月經不順，只來2次。」23歲的Ayeon則是到韓國後「1次都沒有來過」，但Ayeon似乎不擔心，其他成員甚至爆料：「她好像還很開心。」個性十分樂觀。
幻藍小熊是選秀節目《未來少女》衍生的女團，起初成員有來自南韓的Ayeon，以及台灣成員毓、媛媛、采甄、Vicky、Nico、Bido、容容、XXIN等，9姝隸屬「天空娛樂」，在2023年11月發行專輯《FOR YOU》後，她們今年2月全員到南韓「進行二次出道訓練」，目標以在韓國出道、上音樂節目打歌為目標，但4月12日容容、Vicky被淘汰，Bido以想退居幕後為由退出，幻藍小熊目前為6人體制，並改由XXIN接任新隊長一職。
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