台灣女團到南韓當練習生3／幻藍小熊燒掉上億　生活費變1片雞胸肉

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24歲在南韓當偶像「太老了」！成員沒自信慘被淘汰
問及淘汰容容、Vicky的原因，公司創辦人于傳勇表示因2位沒達到公司的KPI，是跟大剛討論後做出的決定，他們也希望未來成員人數不要再有變動，但唯一能保證的是「不會再增加成員」，也不會有空降、敗部復活的可能，「離開的確定不會再回來」。
容容原本是隊長，如今退出換XXIN接任職位，于傳勇覺得容容「沒有到很不好」，但一個KPOP團體中，每個成員本來就各有特質，但容容身為隊長，給了她5個指示卻只達標3項，「這才是主要原因」。
大剛補充：「容容主要是沒信心。」透露每個人內心都存在許多不確定，而容容是受到最大影響的一位，「容容很了解KPOP生態，以最大年紀（今年24歲）這年齡在韓國偶像圈很難生存，台灣就不一樣，所以來韓國壓力變很大。」
幻藍小熊9缺3！容容、Vicky、Bido還是公司一分子
事實上，容容、Vicky是被公司淘汰，而實力堅強的Bido是自願退出，決定轉至幕後發展，于傳勇、大剛透露Bido退團的原因，「對公司來說，她經驗豐富，北京、台灣都當過練習生，所以來韓國沒有不適應，也許是比較極致的練習生活中，她感受到練習生不是她想要做的事，更多的是對音樂的響往，做音樂而不是當女團，這是溝通時她傳達的。在這行業有很多的不確定性，成員必須跟公司一致，她一旦有了這想法，就很難跟團體繼續走下去。如果出道一直有這種心態，可能會影響其他人，也不適合出道」。
雖然容容、Vicky、Bido離開幻藍小熊，但3人還是「天空娛樂」旗下的藝人，合約還有5年以上，保證不會解約，于傳勇跟大剛日後會依照她們的特質、擅長的部分規劃未來，「公司會跟她們討論、聽她們想法，她們意願重要，溝通完會再跟大家說」。
為了在南韓出道「燒掉上億台幣」！成員生活費變成一片雞胸肉
目前幻藍小熊在韓出道已燒掉上億台幣，于傳勇透露在韓國發單曲至少8000萬韓幣起跳（約台幣2000萬元），之後拍MV預計再花1000萬台幣，但這不包含治裝費。既然資金有限，那會給女團生活費嗎？于傳勇說公司已包吃包住，不會額外支出生活費，「公司會給他們買雞胸肉。衣服的話除非是她們自己要的，其他拍攝需求的衣服，公司會買單」。
雖然資金大把大把燒，但推動幻藍小熊最難的部分不在錢，而是計畫趕不上變化，大剛表示：「很多事來到這邊（韓國）都會發生變化，有好有壞，都很發展的快速，前一天討論好隔天就翻盤，這一般人很難承受。」他舉例SBS突然要拍紀錄片，這是他們沒想到的，「我們本來有想好怎麼走，但韓國電視台占據的時段跟預算都不一樣，預算突然增加該怎辦？」
幻藍小熊目前將全力以7月23日登上SBS《THE SHOW》音樂節目打歌方向邁進，屆時除了在韓國宣傳，也會回台灣發抒情單曲，問及要不要設定目標？于傳勇表示：「MelOn（音源排行榜）進到100名！」他補充：「101名的話，也可以偷偷開心一下....」同時保證不會花錢買榜，「雖然是可以砸錢買，但新人很快會被看穿的，包含舞台的統計太少，很快就會被發現，這樣就是直接回台灣了」。
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