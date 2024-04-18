台灣女團到南韓當練習生4／穿羽絨衣跳繩1小時狠操　幻藍小熊哭了

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目標變成南韓女神身材！每天「穿羽絨外套跳繩1小時」累到哭出來
XXIN透露到南韓的第一週，早上7點開始跳繩，一跳就是1小時，中間喘個3秒再繼續，「除了身材會變好，也練出肌耐力，肌肉線條也變得很漂亮。」目前Nico成功鏟肉4公斤、XXIN減肥7至8公斤、Ayeon瘦了5公斤、媛媛減去3公斤；吃不胖的采甄和毓依舊維持42公斤、43公斤，2人怕影響到別人，會躲在房間偷吃零食，其他人則是實施「168斷食法」，媛媛常常餓到哭出來，才勉強吃到一根香蕉。
Nico承認魔鬼式的跳法「跳到流淚」，因為一開始不習慣容易疲憊，後面漸入佳境，「我身體流不出汗，我就穿很長的羽絨外套跳，總共穿了三件衣服，還戴帽子一直跳，我覺得要缺氧就哭出來了，後面穿羽絨外套後，過一段時間才冒汗」。公司也擔心逼不出汗，要求Nico加碼折返跑，她才成功流出汗。
取消週休二日！一週上班6天 休假浪漫豔遇「優格店小開」
幻藍小熊到南韓後，從原本在台灣的週休二日，進階到一週只休息1天，每天作息為早上6點半或7點起床去公司跳繩，整理梳洗完再回公司練舞唱歌，幾乎都練到晚上11點、12點結束。她們因為每天練習疲憊，假日只想躺在床上耍廢，偶爾才出門採買生活用品。南韓土生土長的Ayeon，則會在休假日回家。
6位成員休假外出時，曾被優格店老闆、日本攝影師搭訕，Nico表示：「優格店老闆會一直給我電話。」雖然她多次以「沒有韓國電話為由」婉拒心意，老闆依然不離不棄，持續2週把號碼紙條丟進袋子，偶爾還會多送水果跟麥片，其他成員大聲附和：「其他人沒有被多送，但Nico有！」眾人亦開玩笑起鬨「被優格店小開搭訕」！
幻藍小熊會在韓國持續練習，以發行單曲、7月登上SBS音樂節目《THE SHOW》為目標，隊長XXIN認為Nico、媛媛舞蹈需要再進步，希望自己在這段時間能幫助大家成長，至於歌唱部分，全員實力大幅提升，已獲的老師認可，媛媛說：「我們最近上很多舞蹈課，團體的柔軟度要再加強，我們筋還不軟，每天努力拉筋中！」
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