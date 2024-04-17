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IG更新完大改版！限動「1新功能」版面全變了　整排崩潰：有夠醜

▲一名網友透露，IG近期又更新大改版，限時動態竟可以「無痕瀏覽」，版面設計也因此變得不同，讓他相當不習慣。（示意圖／取自unsplash）
▲一名網友透露，IG近期又更新大改版，限時動態竟可以「無痕瀏覽」，版面設計也因此變得不同，讓他相當不習慣。（示意圖／取自unsplash）

記者賴禹妡／綜合報導

IG（Instagram）現在已成為時下年輕人最愛用的社交軟體之一，不過更新後的新功能卻時常引發討論。就有一名網友透露，IG近期又更新大改版，限時動態竟可以「無痕瀏覽」，版面設計也因此變得不同，讓他相當不習慣，貼文曝光後，許多網友也不滿直呼「有夠醜，害我到處跟朋友說不要更新！」

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一名網友日前在Dcard發文，表示IG更新到最新版後，上方的整排限時動態都自動變成影片模式，可以快速瀏覽追蹤者限時動態的照片及影片，且因為不用點進去觀看，還不會在該則限動的「瀏覽者名單」中出現，讓他驚呼「可以偷看別人限動了！」

▲（圖／翻攝自Dcard）
▲原PO表示IG更新到最新版後，上方的整排限時動態都自動變成影片模式，可以快速瀏覽追蹤者限時動態的照片及影片。（圖／翻攝自Dcard）
對此，許多網友相當不滿，認為新的版面設計和臉書（Facebook）大同小異，原先的簡約風格被大量廣告、Threads干擾，讓介面變得凌亂不堪，「真的回不去了」、「不喜歡IG一直把UI改來改去很煩，我不同帳號的介面還長得不一樣」、「有夠醜，害我到處跟朋友說不要更新」。但也有人坦言「醜是醜了點，勝在方便」。

不過，並非所有用戶更新完IG都會改變介面，部分網友仍維持原本的版面設計，也有人早就遇到更新完的版本，疑似是IG隨機挑選用戶試用新功能，「有加入Beta計畫的可能早前就看過了，像我從幾個月前就有這項功能」。

▲Instagram（IG）爆出災情，不少人都發現IG限時動態滑都滑不完，對此，官方也給出解決方法了。（示意圖／取自unsplash）
▲許多網友相當不滿，認為新的版面設計和臉書（Facebook）大同小異，原先的簡約風格被大量廣告、Threads干擾，讓介面變得凌亂不堪，但也有部分用戶喜歡新功能。（示意圖／取自unsplash）

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