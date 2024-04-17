防「山道猴子」危機是否限縮貸放？金管會主委：租賃業有存在價值
網路爆紅動畫《山道猴子的一生》道出年輕人不顧後果，透過融資租賃公司的「先買後付（BNPL）」貸款買機車及改車，導致財務悲歌，國民黨立委林德福今（17）日在立法院財委會質詢，有無必要大幅限縮融資租賃公司貸放業務？金管會主委黃天牧表示，「融資租賃公司有存在價值」，貸放業務不是金融特許業務，租賃公司5大主要業務，3項是跟中小企業有關，僅車貸及「先買後付（BNPL）與個人消費者有關，目前透過自律規範及內控去強化，收高利同時收取違約金都是不對的。
記者顏真真／台北報導
林德福指出，《山道猴子的一生》說出融資租賃公司推出「先買後付」業務，導致消費貸款悲劇，金管會說有關注這事情，但中租、和潤及裕融3公司承做的適法性引發質疑，融資亂象擴大成社會問題，從貸放監理角度來看，有沒有大幅限縮合法融資公司貸放的必要？
金管會主委黃天牧則表示，貸放不是金融特許業務，「租賃公司有存在價值」，租賃公司5大業務中，有3項是對中小企業提供服務，與個人消費者有關的是車貸及先買後付，目前透過自律規範及內控去強化，收高利及同時收違約金都不對，自律規範都有要求納入，並要求資訊充份揭露，契約型式都要先告知。