和牛EMPEROR老闆遭起底！曾是「美國職棒選手」 前員工爆料惡行
台中市西屯區頂級燒肉店「和牛EMPEROR」，日前爆出使用過期牛肉、醬料、冷面等食材，沒想到日籍店長「坂本斗志」又被前員工踢爆是惡劣老闆，不僅對食安相關規範視若無睹，還有「把台灣當殖民地」的心態，更驚人的是，坂本斗志還被起底過去曾是美國小聯盟選手。
記者張志浩／綜合報導
據《東森新聞》報導，坂本斗志來是日本大阪，今年將滿33歲，22歲前曾赴美到小聯盟體系打棒球，在告別運動員生涯後，先是回到日本開運動健身事業，去年才到台灣創立燒肉店，還誇口說要在台灣拿第一。
而前員工爆料，坂本斗志自己有說過他以前是打棒球的，不過他的行為很惡劣，有一次幫坂本斗志父母服務結果燙傷，「他當下的反應是說對方有沒有看到，而不是先關心員工」，前員工更是狠批「他根本就沒有把我們台灣人，無論是員工或客人都是，所以他會導致這樣食材的問題。也是可以預見得到，他搞得我們台灣好像還是殖民地一樣。」
過期食材事件發生後，「和牛EMPEROR」曾在臉書粉專發布聲明稿，表示「我們在店裡把過期的和牛冷凍保存這一點是違法的，確實是不對的，我們也體會到對於台灣食安相關法律的認知不足，而做出了不好的示範感到很抱歉」，但也強調「過期食材是為提升服務品質，留下要給員工進行教育訓練的」。
「和牛EMPEROR」遭員工檢舉食材過期，台中市衛生局前往現場稽查，查獲包括百公斤和牛、味噌、日本豆瓣醬、韓國豆瓣、冷麵、昆布高湯、蜂蜜檸檬濃縮飲料及石榴濃縮飲料等共12項過期食材，衛生局昨（16日）已勒令業者停業，並加重罰144萬元。