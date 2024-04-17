謝金燕錄《浪姐5》被操到「只剩44公斤」！自嘲：只剩靈魂的重量
歌手「姐姐」謝金燕憑藉嚴格的自我飲食管理與運動聞名，即便已經49歲年近半百，但仍看不出她有任何一點歲月的痕跡，唱跳依舊具有魅力，苗條身材以及修長美腿，更成為不少現代女性嚮往的目標。不過，謝金燕近日錄製大型陸綜《乘風破浪的姐姐5》相當忙碌，也意外讓她操到，體重再創新低，來到驚人的44.7公斤，讓她不忍自嘲，「我只剩靈魂的重量了！」
記者詹鎰睿／綜合報導
謝金燕今（17）日在IG限時動態上PO出體重計的照片，「這該怎麼辦呢？大家都說浪姐是減肥訓練營，但我不想啊！我只剩靈魂的重量了...」沒想到170公分的謝金燕，體重竟然只剩下44.7公斤，接著她又曬出自己的全身照片說到，「我可憐的腿腿，哎呦～真的太拚從不放過自己，為了要紅很久！」
謝金燕更自嘲：「還有，隨便一陣風都可以把我吹倒吧！沒過自己腿細成這樣，不過我一公腿是腫的，暈倒！」也讓人看見她的敬業精神，即便已經快要50歲了，身上還有一堆的傷，但謝金燕表示要依舊朝著自己的夢想前進，直呼：「現在想要以自身的經歷鼓勵，需要被鼓勵的你，永遠不要放棄自己，要做自己的光，照亮自己，也照亮你跟你。」
事實上，謝金燕近幾年來的體重，多半落在45至50公斤之間，而在今年年初的跨年表演時才透露自己暴瘦2公斤，掉到46.5公斤，如今卻又因為錄製《乘風破浪的姐姐5》太過操勞，體重再度往下掉，也讓不少歌迷好擔心。
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