威盛接單傳出捷報、增8000片5奈米製程投片 法人看好業績表現
IC設計廠威盛因中國政府部門禁用美國英特爾（Intel）、超微（AMD）處理器，在中國半導體自製本土化的趨勢下有望受惠，現在接單也傳出好消息，表示客戶開案狀況順利，並且後續將進入量產。業界傳出，威盛將會替客戶增加5奈米投片量能，量產帶來的權利金也可望推動後續業績表現。不過今（18）日股價卻在平盤震盪。
記者陳郁柔／台北報導
威盛近年多元布局，車用市場逐步顯現成績，除了投入AI系統整合之外，同時也逐步轉型至特殊應用晶片（ASIC）及矽智財（IP）產品服務提供。再加上威盛子公司威宏，受惠於AI風潮來襲，AI晶片NRE（委託設計）的服務訂單大增。此外，先前中國政府部門宣布、禁用美國英特爾、超微處理器，並且加強中國自身半導體發展，因此在中國半導體自製化風潮下，威盛也有望進一步擴展中國市場。
在此之前，就傳出威盛獲得客戶先進製程的委託設計訂單，近期業界更有傳言指出，威盛替客戶開發的5奈米訂單相當順利，並且將會替客戶增加8000片的5奈米製程投片動能，此外，隨著未來AI晶片需求持續崛起，威盛也有望從中搶下其他客戶訂單，替威盛帶來顯著的NRE授權金及量產權利金入帳。
威盛因旗下特殊應用晶片廠威宏表現出色，帶動去年第4季獲利大增，全年順利轉虧為盈；威盛3月合併營收為8億元，月增38.3%、年增4.1%，創下3個月以來新高表現；此外，今年第一季合併營收21.6億元、年增5.7%。法人看好，威盛今年營運在AI商機推動下，全年營運將可望持續向上攀升。