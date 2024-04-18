台積電震盪18元、午盤多空拉鋸 台股急拉翻紅漲近100點
美股四大指數昨（17）日全面下跌，其中又以費半重挫3.25%最重，拖累台北股市今（18）日開盤跌86.76點，以20126.57點開出，台積電開盤跌破800元，不過10點過後，國家隊進場救援，台積電股價拉升，上下震盪18元，帶動台股指數急拉，一度漲逾百點，盤中最高20347.14點，午盤上漲85.78點或0.42%，來到20299.11點，預估成交量為4500億元。
記者陳郁柔／台北報導
大盤急拉走高，其實是中小型股先行拉台，櫃買指數先行大盤翻紅，午盤上漲1.16點或0.46%，來到251.49點，預估成交量為900億元。今日午盤成交量排行榜前五名為：大同、中工、大亞、華新、華榮；今日午盤成交值排行榜前五名為：台積電、大同、中興電、奇鋐、大亞。
權值股走勢分歧，台積電開低，一度觸及792元，下跌12元，不過盤中股價急拉翻紅，午盤多空拉鋸在盤面震盪，投資人關注盤後的法說會內容﹔鴻海上漲1.5元或1.02%，來到148元；只有聯發科下跌10元或0.95%，來到1045元。
盤中電線電纜股回神，大亞盤中亮燈漲停，上漲9.8%、來到64.7元，再創歷史新高，華榮同樣亮燈漲停，來到44.45元，億泰、榮星、合機同步亮燈漲停。
鋼鐵人也維持強勁，海光亮燈漲停，威致、中鴻上漲逾6%，中鋼構上漲逾5%，燁興、春源、新鋼上漲逾4%。