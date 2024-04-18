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獨家／無端捲徐巧芯LV風波！于美人還原「送衣真相」嘆：很可惜

▲徐巧芯證實衣服是由于美人所送的，對此，于美人也回應了。（圖／翻攝自于美人IG）
▲徐巧芯證實衣服是由于美人所送的，對此，于美人也回應了。（圖／翻攝自于美人IG）

記者吳昕蓓／綜合報導

國民黨立法委員徐巧芯遭社民黨台北市議員苗博雅指控身穿價值10萬元以上的LV（Louis Vuitton）連身裙，今（18）日徐巧芯回擊，並出示簡訊證實衣服是由知名節目主持人于美人贈送。《NOWnews今日新聞》稍早獨家訪問到于美人表示：「誠如我傳給徐巧芯的簡訊所言，這件二手衣服是我送給她的，牌子也絕對不名牌」。于美人強調，優秀的政治人物，尤其是瞭解民意的政治人物，眼光應該看到對民眾有利的事情才對，不應把眼光只放在衣服上，人民需要政治人物多幫忙看到真正需要關心的事情，請政治人物能把焦點聚焦在對人民有利的事情上！」

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▲國民黨立委徐巧芯脫掉外套曬標籤。（圖／記者嚴俊強攝，2024.04.18）
▲國民黨立委徐巧芯脫掉外套曬標籤。（圖／記者嚴俊強攝，2024.04.18）
于美人表示，自己經常會把穿過的衣服送給周邊的親友，有些是因為上節目穿過、或是不再適合了，送給適合的人能讓衣服有更好的用途，「很多朋友都曾經收過呀！」像是送給徐巧芯的這件衣服，就是上節目曾經穿過，且對她來說裙長偏短，但送給徐巧芯剛剛好，雖然忘記實際贈送的時間，但當時對方也很開心，就是兩全其美。

▲于美人表示，今年她也有入圍金鐘獎，不禁自嘲其實每年都有準備禮服，只是都沒有機會走上紅毯而已。（圖／記者陳明中攝影）
▲于美人表示，自己經常會把衣服送給周邊的親友，很多朋友都收到過。（圖／記者陳明中攝影）
于美人感慨地說：「政治人物應該目光如炬，你們是人民的眼睛，請凝視在人民關心的地方和議題，！別在衣服上打轉做文章，其實很可惜！」

訪談最後，記者問于美人：「有沒有適合苗博雅的衣服？要不要也送她幾件？」于美人停了3秒，笑說：「那我回去找看看！」

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