董至成為專輯豁出去了！重現經典假摔 扮「草間迷生」被木板砸頭
▲「假摔之王」為了宣傳新專輯，先是假摔又是扮成「草間迷生」。（圖／民視提供）
記者
吳昕蓓／綜合報導
2024-04-18 16:01:58
民視、八大《綜藝新時代》主持人阿翔、籃籃、楊繡惠、董至成、陳怡婷日前來到嘉義市，要來體驗當木工，有「假摔之王」封號的的董至成來參加節目宣傳新專輯《董至成AKA懂製程》，一開始就假摔出場，摔到董哥直呼：「再摔下去，醫生都說要截肢啦！」，逗樂所有人。
一行人要親手製作沒有用任何釘子的木椅，為了這測試木椅的堅固性，籃籃請阿翔坐在椅子上，突然手上拿一顆氣球，讓董至成立刻直呼「好熟悉的遊戲」，就與職人輪番衝上去將阿翔大腿氣球坐破，兩人體重加起來將近兩百公斤，讓阿翔一臉痛苦不停慘叫，無厘頭開場爆笑連連，但也讓觀眾更進一步認識嘉義木業。 ▲《綜藝新時代》主持人陳怡婷（左起）、籃籃、阿翔、楊繡惠、董至成日前來到嘉義市。（圖／民視提供） 在大家認識完工具後，阿翔聲稱邀請一位木工很在行的朋友要介紹給大家認識，沒想到是董至成穿著超大號黃色功夫服，扮成「中年李小龍」進場，耍帥用手與腳快速有力的劈斷木板，讓現場驚呼連連，沒想到運氣打拳要表演鐵頭功時，職人準備了檜木厚木板，董至成在頭鎚前忍不住問：「What is this？」，阿翔也回答：「This is 檜木」，董至成拿起檜木說：「這太厚，這頭敲下去，木板不會破，但我頭會破掉啊！拿鋸子來鉅就好啦！」 ▲董至成與職人輪番衝上去將阿翔大腿氣球坐破。（圖／民視提供） 董至還扮成「草間迷生」與阿翔一隊，要PK楊繡惠、籃籃與陳怡婷手工製作無鐵釘椅子，現場更是來了一位重量級嘉賓嘉義市長黃敏惠來當評審，當看到阿翔與董至成的作品，市長詢問該怎麼坐，「草間迷生」也立刻示範坐上去，阿翔馬上拉開繩索讓木板砸「草間迷生」的頭，發出的巨大響聲讓市長也嚇了一跳，只能表示綜藝哏真的學不來，但也感謝大家用這麼詼諧幽默的方式，把嘉義木都的美名介紹給觀眾，讓大家更了解嘉義。 ▲董至成（右）穿著超大號黃色功夫服，扮成「中年李小龍」進場。（圖／民視提供） ▲董至成（中）還扮成「草間迷生」被木板砸頭。（圖／民視提供） 更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「 NOW娛樂 」粉絲專頁
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