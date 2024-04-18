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距美國總統大選逾半年　微軟示警：中俄網路介選作戰已經開始

▲美國總統大選將於11月登場。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國總統大選將於11月登場。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

美國總統大選將於今年11月舉行，臉書前陣子卻廣傳一段不實暗示美國總統拜登（Joe Biden）有戀童癖的影片且遲遲未下架，前總統川普也面臨被深偽技術合成出來假影像的挑戰，微軟週三（17）示警，針對美國年底大選的網路攻擊已經展開，尤其是來自中俄兩國的網路作戰計畫。

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根據微軟（Microsoft）威脅分析中心17日發布的最新報告，隨著美國大選接近，針對這場選舉的境外攻擊也出現愈來愈明顯的跡象，尤其來自中國、俄羅斯兩地的網路攻擊，報告指出中國專門加強「美國內部社會分歧」，藉此破壞民主體制，而俄羅斯則專注於「暗算美國援烏計畫」。

報告提到，中國擅長「見縫穿針」從美國民主社會本來就有的政治分歧下手，例如假扮各黨派人士攻擊彼此，使陰謀論、假消息在社群上被大量轉發，形成循環；俄羅斯擇擅採「一條龍式宣傳」，先從官方媒體引用假訊息，接著外籍人士、俄羅斯官員等層層擴大宣傳，導致美國閱聽眾難以分辨消息真偽。

不過微軟報告也指出，俄羅斯透過網路假訊息介選的效率和過去已經有很大的落差，但預期隨著大選逼近，網攻勢力可能會逐漸增強，而根據過去經驗來看，伊朗可能也會在美國大選倒數期間加入網攻戰局。

另外，微軟也提醒「生成式人工智慧」對選舉的威脅，儘管目前來看深偽（deep fake）技術合成出來的模擬政治人物影片，不如傳統假消息具有傳播和殺傷力，但生成式AI介選風險仍存在。

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