快訊／今起連3天好熱！「高溫飆36°C」警戒區曝 氣象署高溫特報
今（19）日鋒面遠離，水氣逐漸減少，各地溫度逐日回升，中南部則可以來到30到33度，週六、下週日（20日、21日）各地大多可來到33到35度。中央氣象署今（19）日中午發布高溫特報，包括臺南市、高雄市、屏東縣地區為橙色燈號，外出多加留意。
記者鍾怡婷/綜合報導
天氣高溫炎熱，今（19）日中午前後臺南市、高雄市、屏東縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。
🟡高溫資訊
📍高溫橙色36燈號：臺南市、高雄市、屏東縣
今天（19日）鋒面遠離，水氣逐漸減少，西半部大致為多雲到晴，而東半部雲多偶有局部短暫陣雨，午後配合熱力作用下，中部以北地區及各山區局部有機會出現短暫雷陣雨，下午外出建議攜帶雨具備用；氣溫方面，由於環境轉為偏東風，各地溫度逐日回升，東半部高溫為26、27度，北部來到28、29度，而中南部則可以來到30到33度，尤其南部近山區溫度還會再更高一些，感受較悶熱，戶外活動請記得多補充水分。
週六、下週日（20日、21日）環境風場盛行西南風，水氣偏少，各地為多雲到晴，僅午後宜蘭地區及各地山區有局部短暫陣雨；白天高溫悶熱，各地大多可來到33到35度。