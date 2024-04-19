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快訊／今起連3天好熱！「高溫飆36°C」警戒區曝　氣象署高溫特報

▲中央氣象署今（19）日中午發布高溫特報，包括臺南市、高雄市、屏東縣地區為橙色燈號，外出多加留意。（圖／記者陳明中攝）
▲中央氣象署今（19）日中午發布高溫特報，包括臺南市、高雄市、屏東縣地區為橙色燈號，外出多加留意。（圖／記者陳明中攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

今（19）日鋒面遠離，水氣逐漸減少，各地溫度逐日回升，中南部則可以來到30到33度，週六、下週日（20日、21日）各地大多可來到33到35度。中央氣象署今（19）日中午發布高溫特報，包括臺南市、高雄市、屏東縣地區為橙色燈號，外出多加留意。

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天氣高溫炎熱，今（19）日中午前後臺南市、高雄市、屏東縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。

🟡高溫資訊
📍高溫橙色36燈號：臺南市、高雄市、屏東縣

▲天氣高溫炎熱，今（19）日中午前後臺南市、高雄市、屏東縣地區為橙色燈號。（圖／中央氣象署）
▲天氣高溫炎熱，今（19）日中午前後臺南市、高雄市、屏東縣地區為橙色燈號。（圖／中央氣象署）
今天（19日）鋒面遠離，水氣逐漸減少，西半部大致為多雲到晴，而東半部雲多偶有局部短暫陣雨，午後配合熱力作用下，中部以北地區及各山區局部有機會出現短暫雷陣雨，下午外出建議攜帶雨具備用；氣溫方面，由於環境轉為偏東風，各地溫度逐日回升，東半部高溫為26、27度，北部來到28、29度，而中南部則可以來到30到33度，尤其南部近山區溫度還會再更高一些，感受較悶熱，戶外活動請記得多補充水分。

週六、下週日（20日、21日）環境風場盛行西南風，水氣偏少，各地為多雲到晴，僅午後宜蘭地區及各地山區有局部短暫陣雨；白天高溫悶熱，各地大多可來到33到35度。

▲北台灣明天將回溫，一直到週末，全台各地都是溫暖偏熱的天氣。（圖／中央氣象署提供）
▲北台灣明天將回溫，一直到週末，全台各地都是溫暖偏熱的天氣。（圖／中央氣象署提供）

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