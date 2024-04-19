何妤玟喝酒被警告「你朋友下藥」！放手曖昧男：我的人生就是奇葩
藝人何妤玟在演藝圈出道多年依然相當活躍，憑著流利的口條，經常受邀上各大綜藝節目分享她的生活與經歷，而她最近在《小姐不熙娣》節目中透露，自己某次跟心儀的對象去酒吧，沒想到在上完廁所回到位置上時，突然有陌生人走過來提醒她「剛剛看到你朋友在下藥」，還邀請她一起共桌，讓何妤玟瞬間傻眼，完全不知道到底該怎麼應對。主持人小S則開玩笑說：「說不定他們桌上都是藥，你直接吃就好」，逗笑現場所有來賓。
記者洪生儒／綜合報導
何妤玟近日在《小姐不熙娣》節目中分享自己的親身經歷，透露自己20幾歲的時候，在朋友的牽線之下認識了一位ABC，兩人相約去酒吧喝酒聊天，後來她去上了一下廁所，不料等她從廁所回來之後，一位陌生男子突然走過來跟她說：「看到妳朋友在下藥」，並且邀約她「你來我這桌坐好了」，讓何妤玟頓時不知該相信誰，無奈直呼：「我的人生就是這麼奇葩！」
一旁的主持人小S聽了則開玩笑的說：「說不定那桌的人會說我們都不下藥的，我們桌上都是藥，妳直接吃就好。」何妤玟接著說自己並沒有答應這位陌生男的邀約，但她也開始思考，到底剛剛那位陌生人所說的是不是真的，或是那個人只是單純想要搭訕而已，「但我要怎麼確認？除非我喝下那杯酒，賭看看我有沒有暈。」
在回到位置上之後，何妤玟看著一起出去喝酒的心儀對象心裡想著：「我這麼喜歡你，其實你也不用下藥，你問我我就會走啦！」並無奈表示：「現在變成這樣我也沒辦法直接問」，最後因為實在無從得知真相為何，何妤玟也坦言，「後來我就沒有再跟那個男的做朋友了。」
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