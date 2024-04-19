峮峮首爾過34歲生日！驚喜合體韓籍隊友邊荷律　甜喊：烤豬肉之約

何妤玟喝酒被警告「你朋友下藥」！放手曖昧男：我的人生就是奇葩

▲何妤玟酒喝到一半被警告「看到你朋友下藥」，心碎離開曖昧男，無奈直呼「我的人生就是奇葩」。（圖／何妤玟IG）
▲何妤玟酒喝到一半被警告「看到你朋友下藥」，心碎離開曖昧男，無奈直呼「我的人生就是奇葩」。（圖／何妤玟IG）

記者洪生儒／綜合報導

藝人何妤玟在演藝圈出道多年依然相當活躍，憑著流利的口條，經常受邀上各大綜藝節目分享她的生活與經歷，而她最近在《小姐不熙娣》節目中透露，自己某次跟心儀的對象去酒吧，沒想到在上完廁所回到位置上時，突然有陌生人走過來提醒她「剛剛看到你朋友在下藥」，還邀請她一起共桌，讓何妤玟瞬間傻眼，完全不知道到底該怎麼應對。主持人小S則開玩笑說：「說不定他們桌上都是藥，你直接吃就好」，逗笑現場所有來賓。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲何妤玟透露自己20幾歲的時候，在朋友的牽線之下認識了一位ABC，兩人相約去酒吧喝酒聊天，沒想到被下藥。（圖／小姐不熙娣Youtube）
▲何妤玟透露自己20幾歲的時候，在朋友的牽線之下認識了一位ABC，兩人相約去酒吧喝酒聊天，沒想到被下藥。（圖／小姐不熙娣Youtube）
何妤玟近日在《小姐不熙娣》節目中分享自己的親身經歷，透露自己20幾歲的時候，在朋友的牽線之下認識了一位ABC，兩人相約去酒吧喝酒聊天，後來她去上了一下廁所，不料等她從廁所回來之後，一位陌生男子突然走過來跟她說：「看到妳朋友在下藥」，並且邀約她「你來我這桌坐好了」，讓何妤玟頓時不知該相信誰，無奈直呼：「我的人生就是這麼奇葩！」

▲一位陌生男子突然走過來跟她說：「看到妳朋友在下藥」，讓何妤玟不知該如何是好。（圖／小姐不熙娣Youtube）
▲一位陌生男子突然走過來跟她說：「看到妳朋友在下藥」，讓何妤玟不知該如何是好。（圖／小姐不熙娣Youtube）
一旁的主持人小S聽了則開玩笑的說：「說不定那桌的人會說我們都不下藥的，我們桌上都是藥，妳直接吃就好。」何妤玟接著說自己並沒有答應這位陌生男的邀約，但她也開始思考，到底剛剛那位陌生人所說的是不是真的，或是那個人只是單純想要搭訕而已，「但我要怎麼確認？除非我喝下那杯酒，賭看看我有沒有暈。」

▲一旁的主持人小S聽了則開玩笑的說：「說不定那桌的人會說我們都不下藥的，我們桌上都是藥，你直接吃就好。」（圖／小姐不熙娣Youtube）
▲一旁的主持人小S聽了則開玩笑的說：「說不定那桌的人會說我們都不下藥的，我們桌上都是藥，你直接吃就好。」（圖／小姐不熙娣Youtube）
在回到位置上之後，何妤玟看著一起出去喝酒的心儀對象心裡想著：「我這麼喜歡你，其實你也不用下藥，你問我我就會走啦！」並無奈表示：「現在變成這樣我也沒辦法直接問」，最後因為實在無從得知真相為何，何妤玟也坦言，「後來我就沒有再跟那個男的做朋友了。」

▲回到位置後，何妤玟看著一起出去喝酒的心儀對象心裡想著：「我這麼喜歡你，其實你也不用下藥，你問我我就會走啦。」（圖／小姐不熙娣Youtube）
▲回到位置後，何妤玟看著一起出去喝酒的心儀對象心裡想著：「我這麼喜歡你，其實你也不用下藥，你問我我就會走啦。」（圖／小姐不熙娣Youtube）
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

大S罕見放閃具俊曄！曬尪帥照甜喊「酷吧！我老公」小S也力挺

小S自爆4年後收山！靠殘酷減肥法維持身材　僅1習慣改不掉

德州媽媽再爆黃子佼案受害女+2！14歲遭誘穿比基尼　小S也蒙鼓裡

小S不甩黃子佼風暴！香港勾嫩男劉俊謙伴遊　粉絲瘋狂求合影

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞