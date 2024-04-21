紅飛林樂團驚人背景曝光！「超正4胞胎」竟然全是王力宏學妹
華語樂壇罕見4胞胎姊妹成團，紅飛林樂團（Red on Wood）由24歲的朱婉冰、朱婉清、朱婉玉、朱婉潔所組成。4姊妹就讀於美國東岸首屈一指的伯克理音樂學院（Berklee），不僅成為國際天王王力宏的小學妹，更創下該校史無前例一同入學的4胞胎學生紀錄！
記者黃雅琪／綜合報導
紅飛林不僅是一支新生的家庭音樂團體，她們8歲時就出演電影、14歲成為亞青會傳遞聖火的聖女、16歲時展露對音樂的天賦和企圖心，遠渡重洋踏上美國求學，如今畢業經過籌備，就要搶攻華語流行樂壇！首張專輯《Unsettled Soul 心神未定》，裡頭滿是創作、編曲、配唱、製作的心血結晶，歌曲〈我〉還請到金曲製作人得主陳君豪為她們製作。
說到赴美升學的難忘的事，她們剛入學時，不太有人知道紅飛林是4胞胎：「所以就讓人有感覺，怎麼常常遇到一個女生，而且還一直換很多不同的衣服，好像在開時裝秀一樣！」因而在校園引起討論，驚嘆怎麼有人可以快速變換不同的造型，紅飛林說：「後來（他們）才知道我們是4胞胎。」
4胞胎走在校園裡，會有不同的教授或同學跟她們打招呼，但大家都認不清她們誰是誰：「總之就是一個眼神給過來，我們就要有些反應。因為這可能是姊妹課堂裡的老師或同學！所以就算我們不認識，但想到這一點，我們都學會熱情和大家打招呼。」
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