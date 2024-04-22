4月22日NBA季後賽預告／綠衫軍再戰「最強老八」熱火　有舊帳要算

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📌邁阿密熱火 VS 波士頓塞爾提克
邁阿密熱火去年和波士頓塞爾提克在東區決賽打了一場蕩氣迴腸的系列賽，最終熱火避免成為史上第一之3：0領先遭到逆轉的球隊，在搶七驚險勝出，最終以4：3拿下總冠軍賽門票。今年兩軍狹路相逢，但熱火「士官長」Jimmy Butler缺陣，而綠衫軍則復仇心態強烈，此消彼漲，結果如何？
📌達拉斯獨行俠 VS 洛杉磯快艇
達拉斯獨行俠主將Luka Doncic生涯一打快艇就來勁，13場季後賽場均33.5分8.8籃板9.5助攻，而且三分球命中率接近4成。快艇主將Kawhi Leonard傷病情況未明，系列賽開打前還沒有做過對抗訓練，也讓這一組系列賽的戰局更加詭譎。
📌印第安納溜馬 VS 密爾瓦基公鹿
密爾瓦基公鹿本季找來Damian Lillard就是為了此刻，儘管「字母哥」Giannis Antetokounmpo首戰恐怕不能出賽，但公鹿擁有冠軍血統，對上渴望季後賽氛圍的新軍溜馬，誰能勝出讓人期待。
📌紐奧良鵜鶘 VS 奧克拉荷馬雷霆
紐奧良鵜鶘剛剛從附加賽勝出，但戰果卻十分慘烈，主將Zion Williamson受傷，讓他們前景蒙塵。年輕的雷霆雖然缺少經驗，但本季西區例行賽第一的戰績卻是實打實，主將Shai Gilgeous-Alexander已經等不及要率隊點燃一場「青春風暴」了。
📌4月21日（日）NBA附加賽賽程
早上1：00 邁阿密熱火（東區第8種子）VS 波士頓塞爾提克（東區第1種子）
早上3：30 達拉斯獨行俠（西區第5種子）VS 洛杉磯快艇（西區第4種子）
早上6：00 印第安納溜馬（東區第6種子）VS 密爾瓦基公鹿（西區第3種子）
早上8：30 紐奧良鵜鶘（西區第8種子）VS 奧克拉荷馬雷霆（西區第1種子）
📌轉播資訊整理：
電視直播
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