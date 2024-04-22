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供電爭議演變成政治口水！台電真正的問題是什麼？總座3面向揭露

▲全台停電事故頻傳，限電憂慮再起，台電總座王耀庭20日請辭以示負責，在各單位慰留下，今（22）日召開記者會宣布「接受慰留」。（圖／記者吳翊緁攝）
▲全台停電事故頻傳，限電憂慮再起，台電總座王耀庭20日請辭以示負責，在各單位慰留下，今（22）日召開記者會宣布「接受慰留」。（圖／記者吳翊緁攝）

記者鄭妤安/台北報導

全台停電事故頻傳，限電憂慮再起，台電總座王耀庭20日請辭以示負責，在各單位慰留下，今（22）日召開記者會宣布「接受慰留」。供電爭議演變成政治口水，王耀庭表示要對台電負責，並對抗流言，面對「缺電」、檢討「能源政策」等指責，他以發電、輸電、配電等3面向說明「台電真正的問題」。

供電爭議甚囂塵上，日前傳出限電危機後又發生連日跳電事故，經濟部、台電飽受各界批評，甚至演變成政治攻防，王耀庭20日請辭，經行政院、經濟部、台電工會的強力慰留後，於今日召開記者會宣布「不辭了」，願留下來繼續為台電負責，會中透露接受慰留原因、回應各界流言與謾罵，以及揭露工作同仁的心路歷程。

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針對多名在野立委指責「缺電」、籲執政黨檢視能源政策，王耀庭表示，電力系統很單純，發電端將天然氣、燃煤、核能、再生能源等電力，透過翻山越嶺的輸電線送到都市鄉村，並於當地變電所將電壓轉換成高壓，透過1萬多條的饋線、經過300萬根的電線桿、150萬個變壓器路，再送到家戶。此次桃園地區的停電，就是最末端的這1萬多條饋線的其中1至2條的故障所造成「事故停電」，而末端線路故障造成設備問題，往往都會被扭曲成缺電或能源政策錯誤。

他提到，日本東京電力公司3月的停電次數577件，台電少了100件，僅477件，不過東京家戶數較多、規模較大，但重點是，東京電力公司的同仁在施作、搶修現場，為何可以很有尊嚴的工作，台電的同仁卻必須膽怯、惶恐，「這是什麼道理？他們為什麼要承受這些痛苦？」

王耀庭表示，全世界任何一個人坐在這個位置上，設備故障都必然會發生，就像開車上路，可以保證每台車都不會拋錨嗎？這是機率問題，應該用科學的方式解決，且即使核能多放幾部，末端的1萬多條配線也不能保證不會跳掉。台電因停電一事向社會大眾道歉，但台電同仁都在第一時間冒著生命危險在搶修，過去這10年，停電次數降了7成，相關報導卻倍增，他疑惑「難道要我天天道歉嗎？」

他接續以發電、輸電、配電等3面向說明「台電真正的問題」。首先在「發電端」，大家都在吵電費太貴、再生能源價格高昂，然而「大眾只要晶圓廠，不要發電廠」，使得電廠建置處處受阻，而「2050淨零碳排」的目標近在眼前，「各位認為我不會急嗎？」電力的建設，尤其電廠的建設隨便都是5年、10年以上，最起碼都要10年左右的規劃才會完整，「但各界不給台電時間處理，真正等到電不夠再罵台電『當初怎麼提早不準備』這樣來得及嗎？」

第二「輸電端」，線從電廠拉出拉到台北市，「松湖變電所」是最高貴的發電命脈，20幾年不能動工的結果，但電還要繼續送，只能一再的補破網，這邊拉一條那邊拉一條，原本的規劃完全走樣，一點都不像正常的電力系統。第三「配電端」，大家為求美觀，選擇不要電線桿，欲將電線下地，無法方便執行正常的檢修任務，發生問題後，柏油路凸出來，各界對於台電的責怪又將應聲而起。

綜合上述，從發電、輸電、配電，台電遇到這麼多的瓶頸、這麼多的困難，「誰來幫我們？」王耀庭表示，台電2萬8000多位的弟兄姐妹在現場辛苦的工作，他都看在眼裡，同仁在工作崗位上兢兢業業，希望他們可以抬頭挺胸的去做任何事，「雖然我會萬箭穿心，各種謠言、各種口水會往身上噴，但我願意承擔！」

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