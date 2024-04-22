414萬筆檔案遭駭客加密 群光：已啟動防禦機制、未造成影響

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昨日群光發表重訊表示，公司已啟動相關防禦機制與復原作業，並未有未有個資、機密文件檔案資料外洩情事，因此未造成公司重大損害或影響，評估對公司營運無重大影響。
群光指出，資安單位於查知遭受網路攻擊時，已啟動相關防禦機制與復原作業，且經檢視證交所資安事件重訊規定，並未有公司核心資通系統、官方網站遭駭客攻擊或入侵，致無法營運或正常提供服務，亦未有個資、機密文件檔案資料外洩之情事，因此未造成公司重大損害或影響。後續將持續提升網路與資訊基礎架構之安全管控，以確保資訊安全。
近期網路資安問題頻傳，在今年1月時，鴻海集團旗下的半導體設備大廠京鼎遭駭客入侵，還召告天下該公司內部資料被竊。其實鴻海過去也曾遭勒索軟體攻擊，而國內更有多家科技公司也被駭，像是台積電供應商擎昊遭勒索軟體LockBit駭客攻擊、上市電源供應器大廠飛宏也遭毒手。另外，台積電於2018年機台遭病毒感染，損失高達25.96億元也讓人特別關注。
而中華車也在去年7月底偵測到部分資訊系統遭到惡意攻擊，當下立即啟動相關防禦機制與復原作業，經過三個工作日，仍有部分產線受影響，這也是台灣車廠頭一遭，因遭駭客攻擊，生產配銷作業受到影響。