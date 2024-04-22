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快艇Kawhi Leonard缺陣！獨行俠反被影響　Doncic：心態不該變化

▲NBA季後賽首輪G1敗給快艇後，獨行俠球星Luka Doncic坦言，「快艇Leonard的缺陣確實影響到我們球隊。」（圖／美聯社／達志影像）
▲NBA季後賽首輪G1敗給快艇後，獨行俠球星Luka Doncic坦言，「快艇Leonard的缺陣確實影響到我們球隊。」（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇/綜合報導

西區第5種子NBA達拉斯獨行俠在今（22）日對陣西區第4種子洛杉磯快艇，這輪系列賽也是被外界認為實力最接近的一個對戰組合，因為兩邊不論星度與板凳深度都十分相似，但首輪快艇卻在主力鋒線Kawhi Leonard缺陣下，以109：97擊敗獨行俠搶下系列賽首勝，賽後獨行俠球星Luka Doncic則坦言，「Leonard的缺陣確實影響到我們，但這不是我們降低比賽品質的理由。」

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日前快艇球團透露Kawhi Leonard將在與獨行俠的系列戰G1回歸，但此戰並未登場，對此Luka Doncic在賽後透露，「球隊計畫是按照他會上場比賽去制定的，但他沒有上場，這不是我們改變心態的理由，快艇今天在心態上贏過我們，他們的心態就是只要一個人倒下，就會有另一個人頂上，他們今天在戰術上執行很到位。」

快艇本場比賽3分球命中率高達5成，James Harden1人就投進6顆，Terance Mann投進3顆，此外Ivica Zubac20分15籃板，上演「雙十」，Paul George拿下22分、6籃板。

其中獨行俠球星Kyrie Irving對於Kawhi Leonard的缺陣也給出看法，「這場比賽就像是下棋，這盤棋在比賽開始前就已經開始了，這是一場高水平的格鬥比賽，一場處處都充滿競爭的比賽，像Kawhi Leonard這種等級的球員缺陣，勢必會對他們的心理上造成影響，但他們始終有人能夠頂上來，這輪系列賽將會十分有趣。」

值得一提，Kawhi Leonard本季出賽68場（近5季以來新高），場均能攻下23.7分，投籃命中率52.5%，三分球命中率41.7%，並有6.1籃板，是快艇陣中不可缺乏的攻守核心。

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