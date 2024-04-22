「這10天」不要去日本玩！一票人撞期黃金周崩潰 內行曝神招解套
近期許多人前往日本旅遊，經常分享日本相關知識的作家福澤喬就在臉書粉專發文提醒，4月27日至5月6日為日本黃金周，再加上日圓貶值，因此日本國內旅遊會擠滿人，「這段時間避開比較好」。對此，有過來人曝恐怖經驗「我領教過了，以後也不敢再這段時間到訪」，也有人苦嘆「來不及了」。
記者賴禹妡／綜合報導
福澤喬在日本擁有10年特派記者經驗，他近日在臉書粉專「Joel來談日本」中發文提醒，4月27日至5月6日正值日本黃金周，由於日圓貶值，日本國內旅遊會很熱，因此特地呼籲「想去日本旅遊的朋友，這段時間避開比較好」。
貼文曝光後，許多曾體驗過日本黃金周的苦主心有餘悸直呼，「日本的黃金周，我領教過了，以後也不敢再這段時間到訪，真的嚇到吃手手」、「黃金周千萬別出現在日本，很可怕的人潮」。還有人崩潰喊「來不及了，因為要剛好配合演唱會行程，頂多去的景點少一點」、「可以給撞著的人一些建議嗎？」
對此，許多旅遊老鳥建議，若行程可以更改的話，盡量避開一線城市，也可以考慮購買「JR周遊券」，專門開放給旅日觀光客使用，一次能走訪日本多個郊區，「走遠點，既可支持遠一點的小商戶，亦可避開人流」。