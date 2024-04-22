頂新和德「2024食公益計畫」累計360萬人受益！第10屆徵件開跑
頂新和德文教基金會首創以「飲食」為經、「公益」為緯的「食食刻刻與愛同行－食公益捐助計畫」，實施九屆累計捐助公益團體逾3200萬元，受惠的偏鄉兒少、獨老、高風險家庭、街友、身心障礙者達360萬人次。第十屆計畫即起至6月14日徵件，並預計9月6日前公布公告評選結果，歡迎公益團體提出與「食」相關之公益計畫或服務方案申請捐助。
記者賴禹妡／綜合報導
為實踐基金會創辦人魏應充的慈善理念，頂新和德文教基金會自2015年起推出食公益計畫，期望透過捐贈及實質支持，協助公益團體自立或推展弱勢服務。
2023年共有8個公益團體以飲食相關培力課程、科技惜食服務、餐飲設備建置及食農教育等計畫獲經費補助，其中「高雄市唐氏症歡喜協會」與「善慧恩社會慈善基金會」，以實質行動培力心智障礙者與逆境青少年融入社會，獲得評審青睞；連兩年獲選的「高雄市慈善團體聯合總會」，則在食公益計畫的資助下，於高雄及屏東購置福氣食物智取櫃，每年幫助近2萬人次獲得食物；長期協助花蓮新城國小棒球訓練、夜間課輔及餐食住宿的「台灣練習曲文教協會」，則用補助經費建置野球宿舍廚房，每年提供近8000位偏鄉小球員餐點。
結合食農教育協助身障者的「彰化縣蕪菁愛家園關懷協會－憨直人小作所」，透過多元課程與產品代工等形式，提供學員職業訓練及工作機會，協助他們融入社會、翻轉人生。小作所將食公益的補助經費用於規劃香草園區，學員親手種植香草植物與花卉，不僅能療癒心靈，也能將種植成果移至在地市集展售，或將採收的香草做成新鮮香草茶進行義賣，藉此培養學員的工作技能並提升自信心。