愛喝7-11咖啡爽到了！「免費送貝果」買法瘋傳　外行人不懂虧大

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貼文曝光後，吸引超過5000名網友按讚留言「真的假的啦！我每天喝中冰拿都沒拿貝果！好虧啊」、「這發現也太棒了吧！我要去買」、「這個太讚了吧，怎麼可以免費拿啊」、「這真的是上班族的福音！好讚的價格喔」、「真的欸，怎麼會這麼神奇啊？」、「超值組合價就是這樣啦！但真的很划算，藍莓貝果很好吃」。
7-11、全家都有賣「超值組合」！顧客視角大不同
事實上，美食部落客「長興」所說的7-11這種神奇組合，其實就是超商已經行之有年的「超值組合」，不只7-11有，全家也有該項服務，是讓有習慣在超商喝咖啡、買早餐的民眾可以搭配做折扣，只是因為後來超商APP越來越發達，咖啡優惠也在上面越趨發展成熟，所以才會不少人都忘記了這個「超值組合」優惠。
以每天都需要去超商購買咖啡的人來說，如果在7-11買一杯中冰拿是45元，而根據超值組合「藍莓貝果+中冰拿」也是45元的話，那視角就會變成是「買咖啡送貝果」；但如果是本來就有在超商購買早餐習慣的人，是會變成買貝果28元，而中冰拿一杯本來是45元變成17元的概念，相當於咖啡打3.7折的概念，也是非常划算。
而《NOWnews》記者也實際前往7-11的官網查看，發現部落客所說的這款「藍莓貝果」與中拿鐵的組合，其實是限定販售，只到4月30日就會換款。也就是說，每一種價位，不論是45元、55元、65元、75元的超值組合中，所配對的商品以及飲品都是會定期更換的，想要吃這組「買拿鐵免費送藍莓貝果」的民眾，還有一個禮拜趕緊把握囉！
而打開7-11以及全家的官網，可以發現兩家都有將「超值組合」依照價格、品項列表，讓民眾可以在家就自行運算好價差，找到自己覺得最省的方案。記者用商品本體組合咖啡來算，咖啡至少都是3折至4折起跳，像是7-11最高組合價75元系列當中，就有「熱壓吐司+中冰拿75元」的組合，然而熱壓吐司單買就70元，等於只要5元就能購入中杯冰拿鐵，又或者是說用4折價格買到熱壓吐司，不管是哪種都超划算！有在吃超商早餐的你不要再遺忘「超值組合」優惠囉！
📍7-11超值組合官網
📍全家超值組合官網