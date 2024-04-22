雨彈狂炸全台！她曝出遊1神招「秒知下雨了沒」：比即時氣象有用
近日鋒面接近台灣，北部率先出現局部短暫陣雨，明（23）日雨區擴大至全台，不少上班族、出遊民眾受到雨勢影響。就有一名網友分享，其實若出門時想知道目的地是否下雨，可以觀察各觀光景點的即時影像直播，即可提早準備應對雨勢，避免出門心情被打亂，「比即時氣象有用」。
記者賴禹妡／綜合報導
一名網友今日在Threads發文，她曬出「士林夜市」的即時影像直播，可見街道頗為冷清，尚未有攤商出來擺攤。原PO寫下「要去台北前確認是否有下雨最好的方法，比即時氣象有用，去看各觀光景點的直播」，表示若要出門卻不知道該地天氣如何，其實只要透過網路看各個觀光景點的天氣即可。
貼文曝光後，2小時內就有超過1500人按讚，眾人紛紛驚呼「學會了」、「好聰明欸，之前完全沒想到」、「猛招」。也有人分享「其實可以看全台監視器就好耶！更方便」、「這完全我，『象山看台北』超好用」。
由於鋒面23日開始正式通過台灣，中央氣象署預報員李孟軒指出，全台都有降雨機率，尤其西半部更要注意局部較大雨勢。降雨情形將持續到週三（4/24），再下一波鋒面則會在週四（4/25）接近，並於週五（4/26）影響台灣，接著延續到週末，提醒西半部民眾仍要注意較大雨勢。