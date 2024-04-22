財政部認了免查驗酒「最高紀錄帶40瓶」 藍委轟：外交部說謊
準副總統蕭美琴日前赴美處理私人物品，傳帶23瓶洋酒回台，並透過外交部要求財政部關務署免查驗。外交部第一時間回應「鑒於網路所稱文件涉及境外操弄認知作戰的惡意，外交部將與相關機關協調調查。」國民黨立委李彥秀質疑，財政部長莊翠雲坦承的確有收到這3頁公文，但外交部沒找財政部協助調查，她直呼外交部公然說謊被打臉。
記者莊蕙如／台北報導
日前臉書粉專「爆料公社」近期出現一份公文截圖，圖中顯示準副總統蕭美琴於今年三月赴美私人行程、處理駐美時期的家當，並透過外交部要求財政部關務署免查驗。外交部第一時間回應「鑒於網路所稱文件來源可疑，並涉及境外變造、偽造與操弄認知作戰的惡意，外交部將與相關機關協調調查。」
李彥秀提到，「財政部打臉外交部！三頁公文是真的！訂定合理『自用』數量，免成衛生安全死角。」莊翠雲表示財政部的確有收到這3頁公文，也有這樣的內容。
李彥秀則詢問莊翠雲「外交部將與相關機關協調調查」，財政部有沒有參與調查？目前進度為何？莊翠雲回應，財政部沒有參與，並不知情。
李彥秀則指出，財政部回應112年共計有55位外交人員使用政府派駐國外人員任滿調回攜帶自用物品辦法》申請免辦理進口酒類衛生查驗，從0到30瓶都有可能，最高紀錄是一次帶40瓶。
最後李彥秀提醒財政部，駐外人員當然應該給予相當的禮遇與尊重，但「自用」的合理性，財政部必須要加以研究檢討。目前對於「自用」的規範沒有上限，15瓶、50瓶、100瓶都可以用「自用」的名義申請免衛生查驗，不但有合理性的問題，更可能危及駐外人員的安全。