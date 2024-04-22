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閔熙珍槓上HYBE娛樂！怒控「ILLIT抄襲NewJeans」：嚴重侵權

▲閔熙珍遭傳要把NewJeans整團帶走自立門戶，她怒發聲明槓上母公司HYBE娛樂「你們才是嚴重侵權」。（圖／閔熙珍IG）
▲閔熙珍遭傳要把NewJeans整團帶走自立門戶，她怒發聲明槓上母公司HYBE娛樂「你們才是嚴重侵權」。（圖／閔熙珍IG）

記者詹鎰睿／綜合報導

一手打造NewJeans的王牌總監閔熙珍，今（22）日傳出有意私下帶走NewJeans出走，並離開母公司「HYBE娛樂」選擇自立門戶，結果被HYBE高層發現後，立即開會下令撤除閔熙珍的「ADOR娛樂」代表理事一職，引發歌迷、外界高度關注。對此，閔熙珍稍早也發出聲明駁斥，並無奪走ADOR娛樂意圖，並反嗆HYBE的旗下廠牌「Belift Lab」打造的女團ILLIT完全抄襲NewJeans的經營模式，對於被監察、革職一事感到無語。

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▲NewJeans隸屬「HYBE娛樂」旗下的子公司「ADOR娛樂」，在這場商業鬥爭中處境十分尷尬。（圖／翻攝自NewJeans X）
▲NewJeans所屬的ADOR娛樂與母公司HYBE娛樂爆發鬥爭，引發外界關注。（圖／翻攝自NewJeans X）
據韓國媒體報導，閔熙珍受訪指出ADOR娛樂自今年年初就提出質疑，認為Belift Lab旗下女團ILLIT抄襲了NewJeans的經營模式，因此希望能透過母公司HYBE娛樂得到個說法，怎料卻一直被HYBE娛樂、Belift Lab給忽視。閔熙珍更直言，Belift Lab的抄襲，絕對不是獨力完成，認為HYBE絕對也有參與其中。

▲ILLIT 由五名成員 YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE 和 IROHA 透過選秀節目《R U Next?》組成（圖／翻攝自ILLIT YouTube）
▲閔熙珍控ILLIT在髮型、化妝、服裝、舞蹈涉及抄襲NewJeans。（圖／翻攝自ILLIT YouTube）
閔熙珍更爆料，HYBE娛樂在今日展開監察行動並發出通知，以「嚴重損害ADOR娛樂的價值」為由解雇她，同一時間還大肆透過媒體謊稱「閔熙珍試圖奪取ADOR娛樂的經營權」、「帶走NewJeans」等各種新聞炒作，讓閔熙珍感到相當無語，直呼：「ADOR娛樂及所屬藝人NewJeans取得的文化成果，被HYBE娛樂侵害最嚴重。」

消息曝光後，韓國論壇就出現不少網友對比ILLIT、NewJeans的言論，無論是服裝、還是造型、舞蹈等方面，均發現兩者有極高相似度，這也讓輿論風向漸漸從「閔熙珍背叛」轉為而怒罵HYBE娛樂的行徑，引發熱議。

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