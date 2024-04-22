閔熙珍槓上HYBE娛樂！怒控「ILLIT抄襲NewJeans」：嚴重侵權
一手打造NewJeans的王牌總監閔熙珍，今（22）日傳出有意私下帶走NewJeans出走，並離開母公司「HYBE娛樂」選擇自立門戶，結果被HYBE高層發現後，立即開會下令撤除閔熙珍的「ADOR娛樂」代表理事一職，引發歌迷、外界高度關注。對此，閔熙珍稍早也發出聲明駁斥，並無奪走ADOR娛樂意圖，並反嗆HYBE的旗下廠牌「Belift Lab」打造的女團ILLIT完全抄襲NewJeans的經營模式，對於被監察、革職一事感到無語。
記者詹鎰睿／綜合報導
據韓國媒體報導，閔熙珍受訪指出ADOR娛樂自今年年初就提出質疑，認為Belift Lab旗下女團ILLIT抄襲了NewJeans的經營模式，因此希望能透過母公司HYBE娛樂得到個說法，怎料卻一直被HYBE娛樂、Belift Lab給忽視。閔熙珍更直言，Belift Lab的抄襲，絕對不是獨力完成，認為HYBE絕對也有參與其中。
閔熙珍更爆料，HYBE娛樂在今日展開監察行動並發出通知，以「嚴重損害ADOR娛樂的價值」為由解雇她，同一時間還大肆透過媒體謊稱「閔熙珍試圖奪取ADOR娛樂的經營權」、「帶走NewJeans」等各種新聞炒作，讓閔熙珍感到相當無語，直呼：「ADOR娛樂及所屬藝人NewJeans取得的文化成果，被HYBE娛樂侵害最嚴重。」
消息曝光後，韓國論壇就出現不少網友對比ILLIT、NewJeans的言論，無論是服裝、還是造型、舞蹈等方面，均發現兩者有極高相似度，這也讓輿論風向漸漸從「閔熙珍背叛」轉為而怒罵HYBE娛樂的行徑，引發熱議。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道