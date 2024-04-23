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深夜規模6.3地震餘震不斷！炎亞綸嘆「無法理解」晃到頭暈想吐

▲今凌晨發生深夜規模6.3地震，炎亞綸也大嘆「無法理解」，甚至晃到頭暈想吐了。（圖／炎亞綸臉書）
▲今凌晨發生深夜規模6.3地震，炎亞綸也大嘆「無法理解」，甚至晃到頭暈想吐了。（圖／炎亞綸臉書）

記者薛羽彤／綜合報導

台灣東部今（23）日凌晨2點26分、2點32分相繼發生規模6.0、規模6.3地震，短短6小時內有多達91起餘震，不少在睡夢中的民眾都被驚醒，花蓮「統帥大樓」以及整修中的「富凱大飯店」也因此傾斜。被網友封為地質學家的炎亞綸也感受不尋常，無法解釋現況，發文表示「有點無法理解了。」甚至還說：「有點想吐。」

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403強震發生後20天，地震多達1095次，規模6以上的地震有4次，規模在5至6之間的地震則多達56次。自403強震後累計多達近1100起地震，地震頻繁的狀況讓眾人感到不尋常，連炎亞綸也在threads發文驚呼：「這是要？搖幾點？」、「超大。」今（23）日他更發文表示「有點無法理解了，平安」，由於今天周二還是上班日，他也貼心提醒大家「感覺應該要趕快檢視大眾運輸的狀況，出入平安。」

▲炎亞綸久違的地震文吸網友朝聖。（圖／炎亞綸臉書）
▲炎亞綸的地震文吸網友朝聖。（圖／炎亞綸臉書）
被震醒的網友們心有戚戚焉，在炎亞綸貼文底下留言回應，「震到睡不著，頭好痛」、「花蓮人，心好累呀」、「凌晨嚇死了…搖完繼續睡，天佑花蓮」、「睡到2點多，國家級警報直接幫我提早叫起床」、「我的看法是：再搖下去會發瘋」、「搖著搖著我都開始出現幻覺了。」

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