腸病毒就診數10年同期新高　未來恐大流行：6歲以下幼童缺保護力

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根據實驗室監測顯示，腸病毒以克沙奇A型為主，易致重症之腸病毒71型及D68型病毒於社區零星檢出，為輕症個案，目前已進入流行期，腸病毒門急診就診計1萬1643人次，而上周出現一名南部25歲男性感染D68型，目前已經恢復。今年累計1例重症病例，為感染克沙奇A10型。
郭宏偉提醒，腸病毒傳染力強，請民眾提高警覺，大人、小孩皆應確實做好手部衛生，並落實環境消毒，且應時常清洗消毒幼兒常接觸的物品及玩具；家中嬰幼兒如感染腸病毒，應在家休息並避免與其他嬰幼兒接觸，以降低交叉感染的機會，並請留意嬰幼兒健康狀況，一旦出現重症前兆病徵應儘速送醫治療，以掌握治療黃金時間。
另傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）去年討論腸病毒71型疫苗是否提供公費接種，但考量感染為零星散發個案，仍建議家長可以跟醫師討論後，再帶小孩自費接種；今年會再視疫情狀況評估接種建議。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。