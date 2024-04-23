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腸病毒就診數10年同期新高　未來恐大流行：6歲以下幼童缺保護力

▲國內腸病毒進入流行期，且近期疫情快速上升，提醒民眾提高警覺。圖為衛福部疾管署發言人曾淑慧。（圖／記者林志怡攝）
▲國內腸病毒進入流行期，且近期疫情快速上升，提醒民眾提高警覺。圖為衛福部疾管署發言人曾淑慧。（圖／記者林志怡攝）

記者林莞茜／綜合報導

疾病管制署今（23）日表示，國內腸病毒進入流行期，且近期疫情快速上升，疾管署提醒，腸病毒傳染力強，請民眾提高警覺，今年腸病毒門急診就診人次十年來新高，跟上周相比疫情成長不少，疫情中心主任郭宏偉稱較前一周9518人次上升22.3%，已達流行閾值（1萬1000人次） ，研判國內進入腸病毒流行期且近期疫情呈快速上升趨勢。林口長庚兒童醫學中心名譽院長林奏延還特別提到，現在這一批6歲以下的幼童缺乏保護力，有可能會在未來引起大流行。

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林奏延指出，腸病毒通常3至4年流行一次，但新冠肺炎疫情後就沒有流行過，疾管署發言人曾淑慧也說，前一波2019年腸病毒流行時，主要是71型，有5例重症，但是今年目前僅有1例重症，重症數量並沒有比較多。然而，門急診就診統計已經超過流行閾值，並且是十年來同期新高，仍要謹慎面對。

根據實驗室監測顯示，腸病毒以克沙奇A型為主，易致重症之腸病毒71型及D68型病毒於社區零星檢出，為輕症個案，目前已進入流行期，腸病毒門急診就診計1萬1643人次，而上周出現一名南部25歲男性感染D68型，目前已經恢復。今年累計1例重症病例，為感染克沙奇A10型。

郭宏偉提醒，腸病毒傳染力強，請民眾提高警覺，大人、小孩皆應確實做好手部衛生，並落實環境消毒，且應時常清洗消毒幼兒常接觸的物品及玩具；家中嬰幼兒如感染腸病毒，應在家休息並避免與其他嬰幼兒接觸，以降低交叉感染的機會，並請留意嬰幼兒健康狀況，一旦出現重症前兆病徵應儘速送醫治療，以掌握治療黃金時間。

另傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）去年討論腸病毒71型疫苗是否提供公費接種，但考量感染為零星散發個案，仍建議家長可以跟醫師討論後，再帶小孩自費接種；今年會再視疫情狀況評估接種建議。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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