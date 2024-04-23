HYBE娛樂表態「守護NewJeans」優先 鬥走閔熙珍：奪權是事實
防彈少年團（BTS）的公司HYBE娛樂，旗下兩間子公司ADOR娛樂、BELIFT LAB，各擁大勢女團NewJeans、ILLIT，HYBE娛樂近日將「NewJeans之母」閔熙珍革職，控她密謀帶NewJeans出走，想自立門戶，今（23）日內部再發員工信，HYBE娛樂CEO朴智元定調「閔熙珍事件」確實有明顯搶奪經營權企圖，「公司將通過此次調查，更具體地確認真相後，再對此採取措施。」
記者羅凌筠／綜合報導
HYBE娛樂高層在22日對ADOR娛樂內部進行調查，認為ADOR娛樂的代表閔熙珍試圖自立門戶，發送通知函要閔熙珍走人，CEO朴智元對ADOR娛樂的員工喊話：「不要感到不安，為了NewJeans的回歸和成長，請盡全力工作，HYBE娛樂把守護藝人放在最優先的位置，為了不讓藝人因此次事件而動搖，希望所有相關人員都格外努力。」
閔熙珍昨日正式開戰HYBE娛樂，主張她試圖奪取經營權的說法並不屬實，並表示自己之所以被公司趕走，是因為她提出ILLIT抄襲NewJeans的質疑，「HYBE娛樂突然通知我，將暫停我的職務並解僱我，理由是『有嚴重損害ADOR娛樂價值的風險』，具有諷刺意味的是，ADOR娛樂及所屬藝人NewJeans取得的成就，被HYBE娛樂侵害最嚴重。」
對於閔熙珍的說法，CEO朴智元也在員工信裡安撫子公司BELIFT LAB的人，「公司比任何人都清楚大家為了ILLIT出道，付出了怎樣的努力，雖然突然爆出的新聞會讓大家心情不好，但是請不要被不是事實的內容而冒犯，請繼續為ILLIT的成功努力工作。」
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