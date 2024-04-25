扁系人馬班師回朝 洪孟楷要賴清德表態「是否支持特赦陳水扁」
準總統賴清德陸續公布新內閣名單，前總統陳水扁執政時期獲重用的羅文嘉、馬永成、林德訓，外傳也會在520後擔任要職，有藍委直言「賴清德下一步就是要特赦陳水扁」。對此，國民黨立委洪孟楷今（25）日呼籲，賴清德應該針對重大議題表態，包括支不支持廢死、是否要特赦陳水扁，陳水扁過去還有很多案件在審理中未定讞，是否應該要先定讞確定罪行，再來考慮特赦。
記者林怡昕／台北報導
洪孟楷說，特赦任何人是總統權責，賴清德如果真有意特赦陳水扁，應該要跟國人說清楚，像是如果要廢除死刑，過去到現在成熟民主國家，立法、行政有所衝突，都是由總統進行調解，我國憲法也有明文規定，五院有院際紛爭，是由總統調解，絕對不是司法院躲在後面執意要廢死。
洪孟楷呼籲，賴清德應該針對重大議題表態，包括支不支持廢死、是否要特赦陳水扁，陳水扁過去還有很多案件在審理中未定讞，是否應該要先定讞確定罪行，再來考慮特赦。
洪孟楷續指，賴清德要用什麼人選，是他的權利，立委會秉持監督立場把關，而這五波內閣人事，確實還是讓大家看到「獨、老、南」狀況，因此，未來內閣團隊如何福國利民，讓國人感受到要做事，並非政治鬥爭，有賴賴清德閣員團隊用行動證明。