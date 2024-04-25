直擊／Google台灣新辦公室！招牌腳踏車當門面 人人有應景地震包
Google在台灣積極擴大，除了最早成立的台北101總部之外，2021年率先在台北板橋遠東通訊園區Tpark成立第一座硬體研發辦公室，當時就提到會再興建第二棟辦公室，歷經3年，於今（25）日宣布啟用第二棟辦公室。官方提到，台灣是除了美國之外最大的硬體研發基地，目前有數千名Google員工。
記者周淑萍/綜合報導
Google 今（25）日宣布，於台北遠東通訊園區Tpark 正式啟用第二棟的硬體研發辦公室，據官方表示，台灣是除了美國山景城總部外，全球最大的硬體研發基地，目前有數千名研發人員在此地工作。
Google裝置與服務營運長Ana Corrales表示，2021開始先開啟地第一辦公室，今再展開第二棟辦公室，過去10年台灣團隊成長超過20倍，目前有超過30國家的員工匯聚在此。希望可以鼓勵協作、身心幸福的包容環境，並且鼓勵學術交流、幫助弱勢人才發揮潛能，鼓勵女性科技人才發揮影響力。
Google 裝置與服務軟體工程副總裁Seang Chau會中提到，相信AI會帶來科技革命，台灣是除了美國地區之外最大的基地，會持續整合硬體軟體展開更好的發展。
現場直擊Google第二棟大樓，門口有和Google總部相同的Google腳踏車，但內部人員透露目前為展示用，之後會再視情況開放給員工使用。除此之外，還有兩間健身房和瑜伽教室供員工使用。
因Google員工來自世界各國，面對地震頻頻的台灣，Google特別設置了地震包，包含了三天份的食物、飲用水、收音機、手電筒、衛生紙、雨衣、瑞士刀、毯子、急救包、防塵口罩等共14樣商品滿滿一大包。