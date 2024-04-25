千黛亞《挑戰者》陷入誘惑三角戀！場上、場下激情開戰2兄弟
導演盧卡格達戈尼諾的全新作品《挑戰者》由千黛亞擔任主演，飾演直率、自信滿滿的網球奇才「塔希」，年輕時介入一對死黨派屈克（喬許歐康納 飾演）與亞特（麥克費斯 飾演）之間，使他們關係生變，但多年後3人卻在一場賽事中再度相遇。
記者黃雅琪／綜合報導
片頭一開始，一對死黨兼友好對手派屈克、亞特正面臨抉擇，他們要選擇就讀大學或走職業賽；當兩人遇見塔希時，塔希已經是網球界知名的潛力新星，而她的個人魅力在場上與場下都令人無法抗拒。隨著塔希進入他們的人生，派屈克與亞特因愛上同一個女人，使得兩人友情生變；塔希與派屈克成為一對戀人，但後來她又與亞特約會並結婚，派屈克與亞特從此失聯，只可能在賽事上和運動界相遇。
《挑戰者》具有一種非線性的風格，但角色之間的關係很清楚明瞭又引人入勝。導演盧卡格達戈尼諾說：「複雜的關係令我著迷。許多關係是一個人控制另一個人，但到頭來每個人本身也要控制好自己的內心，這些元素對我來說很重要。我本來對網球一竅不通，但我身為導演的工作就是要去做研究，去發現我原本陌生的事物，而這也是個大好機會，能讓我去瞭解慾望、控制和自我控制是如何互動，然後以網球比賽的美感和熱愛體育的方式呈現出來。」
千黛亞也表示：「導演盧卡格達戈尼諾很有一套，他是透過同理心來觀看《挑戰者》中的每個角色，把他們看作富有人性的角色。他很擅長表現出角色的微妙性和人性面向，讓人感覺到他們的脆弱，並引起共鳴。」《挑戰者》5月1日全台上映。
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