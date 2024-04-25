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閔熙珍罵2hr髒話：我是瘋女人！NewJeans痛哭20分鐘　律師好崩潰

▲閔熙珍透露NewJeans不捨自己遭遇，半夜哭了20分鐘，她更在記者會上連罵髒話，讓坐一旁的律師超崩潰。（圖／SBS 뉴스 YouTube）
▲閔熙珍透露NewJeans不捨自己遭遇，半夜哭了20分鐘，她更在記者會上連罵髒話，讓坐一旁的律師超崩潰。（圖／SBS 뉴스 YouTube）

記者陳雅蘭／綜合報導

閔熙珍連日被HYBE創辦人房時爀指控瀆職，雙方各執一詞未有結果，閔熙珍今（25）日大動作召開記者會，透露NewJeans為此哭了20分鐘，閔熙珍記者會上數度崩潰、狂飆髒話，一旁的律師都替她捏把冷汗。

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▲「NewJeans之母」閔熙珍因企圖自立門戶遭總公司HYBE娛樂停職。（圖／翻攝NewJeans IG）
▲「NewJeans之母」閔熙珍因企圖自立門戶，遭總公司HYBE娛樂停職。（圖／NewJeans IG）
2002年，閔熙珍擔任「SM娛樂」的平面設計師，後來晉升為創意總監，負責旗下少女時代、SHINee、f(x)、EXO、Red Velvet等夯團的視覺設計，包含專輯封面、服裝、MV等。因為閔熙珍獨特的藝術品味，2019年被HYBE挖角擔任旗下子公司「ADOR」執行長，「ADOR」旗下的NewJeans甫出道就爆紅，使得閔熙珍獲得「NewJeans之母」封號；但閔熙珍因為NewJeans的成功，卻沒得到相應報酬，週一（4／22）她被爆出要從HYBE獨立的計畫，目前雙方各執一詞，NewJeans面臨尷尬兩難局面，粉絲擔憂她們變成「FIFTY FIFTY 2.0」。

閔熙珍否認要爭奪經營權，僅是為了保護NewJeans，今天才決定出面揭發HYBE房時爀自私、不可理喻的一面，其中包含NewJeans出道被打壓，強制排在LE SSERAFIM後面才能亮相，以及NewJeans被賦予「要踩爛aespa」的「出道黑幕」。

事實上，閔熙珍22日被爆出有意背叛HYBE時，所有輿論都對閔熙珍不利，她透露NewJeans支持她的想法，也覺得老闆很可憐，為此哭了20分鐘，閔熙珍說：「NewJeans雖然不是我生的，但她們就像是我懷胎10個月生出的小孩！」所以當NewJeans被強制排在LE SSERAFIM後面才能出道時，閔熙珍曾不惜一切想抗戰HYBE，差點開記者會告訴大家真相，自己沒有從「SOURCE MUSIC」搶練習生，NewJeans都是自己試鏡找來的，暗酸「SOURCE MUSIC」跟HYBE還很不要臉跟她要股份。

閔熙珍台灣時間2點召開記者會，直到下午4點16分才結束，長達2小時的過程中，她不斷表示被HYBE打壓，自己才是受害方，閔熙珍情緒數度失控、說詞反覆，甚至不斷飆罵髒話，讓一旁的律師都崩潰低頭，紛紛出面請求「冷靜一點」，閔熙珍才恢復理智表示：「我也是人，我也需要抒發情緒，不管，我今天要全部說出來，X的，為什麼只有我一個人被攻擊啊？對！我就是瘋女人，HYBE沒有我的話，祝福你們可以活得很好。」

▲閔熙珍（左）今（23）日再度槓上「BTS之父」房時爀（右），韓國媒體爆料閔熙珍曾在內部會議時，憤怒地控訴：「ILLIT、TWS、RIIZE等團體都抄襲NewJeans！」（圖／翻攝自namuwiki官網、房時赫IG）
▲閔熙珍（左）槓上房時爀，NewJeans面臨選擇老闆閔熙珍，還是要聽從公司HYBE的兩難立場。（圖／翻攝namuwiki官網、房時赫IG）
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