閔熙珍罵2hr髒話：我是瘋女人！NewJeans痛哭20分鐘　律師好崩潰

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閔熙珍否認要爭奪經營權，僅是為了保護NewJeans，今天才決定出面揭發HYBE房時爀自私、不可理喻的一面，其中包含NewJeans出道被打壓，強制排在LE SSERAFIM後面才能亮相，以及NewJeans被賦予「要踩爛aespa」的「出道黑幕」。
事實上，閔熙珍22日被爆出有意背叛HYBE時，所有輿論都對閔熙珍不利，她透露NewJeans支持她的想法，也覺得老闆很可憐，為此哭了20分鐘，閔熙珍說：「NewJeans雖然不是我生的，但她們就像是我懷胎10個月生出的小孩！」所以當NewJeans被強制排在LE SSERAFIM後面才能出道時，閔熙珍曾不惜一切想抗戰HYBE，差點開記者會告訴大家真相，自己沒有從「SOURCE MUSIC」搶練習生，NewJeans都是自己試鏡找來的，暗酸「SOURCE MUSIC」跟HYBE還很不要臉跟她要股份。
閔熙珍台灣時間2點召開記者會，直到下午4點16分才結束，長達2小時的過程中，她不斷表示被HYBE打壓，自己才是受害方，閔熙珍情緒數度失控、說詞反覆，甚至不斷飆罵髒話，讓一旁的律師都崩潰低頭，紛紛出面請求「冷靜一點」，閔熙珍才恢復理智表示：「我也是人，我也需要抒發情緒，不管，我今天要全部說出來，X的，為什麼只有我一個人被攻擊啊？對！我就是瘋女人，HYBE沒有我的話，祝福你們可以活得很好。」
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